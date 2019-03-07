2019-03-07T11:05:20+03:00
Происшествия

В Чечне задержали троих террористов, планировавших нападение на сотрудников Росгвардии

В банде состояли двое школьников и один юноша
Алена БЕЛЯЕВА
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Преступники смогли найти оружиеПреступники смогли найти оружиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чечне 21-летний парень планировал нападение на сотрудников Нацгвардии. Атаку боевик хотел осуществить вместе с двумя своими друзьями-школьниками. По данным силовых структур, парни смогли обзавестись оружием, инструкциями по изготовлению самодельных бомб, а также нашли в лесу гранаты.

Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах республики, лидером террористической ячейки являлся 21-летний Хасан Исмаилов. Имена его несовершеннолетних подручных не разглашаются. Школьники, по предварительным данным, начитались радикальных текстов в соцсетях и вступили в организацию, поддавшись экстремистской пропаганде.

Силовикам удалось задержать всех троих участников банды. Против них возбуждено несколько уголовных статей. Чем главарю банды и школьникам не угодила именно Росгвардия, не уточняется.

Напомним, в марте прошлого года школьники устроили нападение на полицейских в Чечне. Тогда силовиков попытались уничтожить террористы в возрасте от 11 до 18 лет. Подростки был вооружены самодельными взрывными устройствами и ножами. За день банда успела совершить два нападения на территории республики. Они подорвали участок полиции в одном городе, а в другом - сбили инспекторов ДПС на автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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