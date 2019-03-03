2019-03-03T17:47:19+03:00
Общество

В Махачкале власти торжественно с детьми и шариками открыли мусорку

Церемонию иронично прокомментировали местные жители [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото: видео из соцсетиСкрин-фото: видео из соцсети
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В Махачкале размещение новых мусорных контейнеров с возможностью дальнейшей сортировки отходов превратили в настоящий праздник с шарами, счастливыми детьми и фотосессией. Торжественную церемонию у баков заснял прохожий:

Торжественное открытие мусорки в Дагестане.

- Дети приходят как на парад. Фотографироваться здесь, "сэлфи" делать. Это же очень красиво. Больше других мест в Махачкале нет. Жалко без цветов, чтобы возложить. А так все есть - дети, шарики, взрослые, - иронизирует автор ролика. - Поздравляю всех с открытием мусорки!

В сети запись прокомментировали сотни пользователей. Многие высмеяли помпезность освещения обязательной работы властей.

- А ленточку порезали? - посмеялись местные. - Открытие года. Хоть какой-то успех.

Но некоторые возразили очевидцу и недовольным, заявив, что благоустройству радоваться надо, а никак не язвить.

- Такого уровня мусорные контейнеры не каждый день устанавливают, можно и порадоваться за шаг в будущее, - отписался один из жителей республики.

В администрации города отмечают, что появление этих современных "евроконтейнеров" внесет вклад в решение проблемы с вывозом и переработкой мусора в республике. Поэтому-то новинку и отметили так по-особенному

ИСТОЧНИК KP.RU

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