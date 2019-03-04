В Чечне появится такси только для женщин

В Чечне в ближайшее время будет создано специальное такси, обслуживающее исключительно женщин. За рулем этих автомобилей также будут сидеть только представительницы прекрасного пола.

Необычное такси будет создано на деньги, которое выделит арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, работающий в Чечне. Сама служба такси получит говорящее название «Мехкари» (в переводе с чеченского языка - «девушки»).

Как отмечают в фонде, такси только для женщин чрезвычайно удобно с точки зрения норм исламской религии и строгих чеченских традиций. Сейчас в Чечне не очень часто можно увидеть женщин за рулем такси и автомобилей в принципе. При этом многие женщины по религиозным соображениям отказываются ездить с водителями-мужчинами и вынуждены ходить пешком или ездить общественным транспортом.

Такси будет работать в Грозном. Его машины обязательно оснастят так необходимыми мамам детскими креслами и кондиционером, а водители будут говорить не только на русском и чеченском языках, но и на английском. Кроме того, клиенты смогут узнать точную информацию, о том какой водитель за ними приедет, а также все детали и маршрут предстоящей поездки.

Стоит отметить, что у нового сервиса такси будет автоопределение геопозиции - то есть, вызвать машину можно будет, даже не зная точного адреса.