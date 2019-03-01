Кадыров прокомментировал победу 5-летнего чеченца над 27-летним бойцом

Вечером в четверг в столице Чечни состоялся первый в истории бой между 5-летним ребёнком и 27-летним бойцом. На арене Грозном встретились маленький блогер Ханзалла Магомадов и кавээнщик Адам Исраилов. Бой анонсировал лично глава республики Рамзан Кадыров.

— Вот и состоялось событие, которое ждали тысячи дорогих подписчиков! В четверг вечером Грозненский дельфинарий стал эпицентром грандиозного бойцовского турнира. Сюда стеклись жители со всей республики. Приехал даже известный боец UFC Абдул-Керим Эдилов. Этому событию нет аналогов даже в мировой бойцовской практике. Под одобрительные возгласы зрителей первым в октагон вышел Ханзалла Магомадов. Он с первых секунд дал понять своему противнику Адаму Исраилову, что не оставит ему шансов, — рассказал о событии на своей странице «ВКонтакте» Рамзан Кадыров.

Схватка между ребёнком и юмористом назревала давно. Ещё в январе 2018 года маленький Ханзалла вызвал Исраилова на поединок за ироничные шутки. Юный блогер продолжал терпеть насмешки почти целый год. Лишь осенью ему пришлось ответить на вызов — об этом его лично попросил глава республики.

Видео главного боя века между 5-летним чеченцем и 27-летним бойцом.

Бой превратили в грандиозное шоу. В Грозненский дельфинарий стеклось огромное количество народа — люди не знали, чего ждать от поединка и очень хотели увидеть финал. Адам Исраилов, несмотря на все свои предыдущие заявления, эффектно проиграл схватку боевитому мальцу.

— Короткий размер ударами и вот уже рыжий «хищник» Ханзалла провёл удушающий приём и выбил всю спесь из «афериста» Адама Исраилова, — прокомментировал схватку Рамзан Кадыров. — Юный боец, как и положено настоящему чемпиону, получил чемпионский пояс и множество трофеев. После завершения ожесточенной схватки самый юный блогер Чеченской Республики Ханзалла Магомадов и кавээнщик Адам Исраилов всё же нашли общий язык и помирились. Так и завершился наш долгожданный бой века. Я желаю Ханзалле и Адаму успехов в их дальнейшей жизни. Вы наполняете жизнь юмором, делаете людей счастливыми, и это многого стоит! Продолжайте в том же духе! Успехов вам!