Кадыров рассказал про американского дипломата, задержанного в "Шереметьево" с миной в чемодане

Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Телеграм рассказал о задержании американского дипломата в аэропорту "Шереметьево". По словам главы Чечни, у представителя Америки , который планировал вылететь в Нью-Йорк, в чемодане была обнаружена настоящая бомба.

- В багаже нашли мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества. Он пояснил, что купил её. Хотел сделать сувенир. Госдеп США заявил, что "никакой угрозы ни одному из пассажиров не было"! Вот тебе бабушка и Юрьев день! Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет!, - разместил гневное сообщение Рамзан Кадыров.

Политика также возмутило, что американскому дипломату позволили покинуть Россию и он в тот же день без каких-либо проблем улетел домой.

- Уважаемый дипломат следующим рейсом вылетел в США. Причем, ему "помогли переоформить билет". Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности "Шереметьево". Для чего? Уверен, что этот вопрос не останется без ответа, - написал глава Чечни.