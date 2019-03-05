2019-03-05T13:28:14+03:00
Происшествия

Ставрополец убил трехмесячного сына за плач и свалил вину на покончившую с собой жену

Два года следователи доказывали, что младенца расшиб об пол отец [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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За содеянное отец так и не раскаялсяЗа содеянное отец так и не раскаялся
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На Ставрополье осудили 31-летнего жителя Изобильного, обвиняемого в убийстве своего трехмесячного сына.

Еще в 2016-м году следователи установили,что мужчина среди ночи схватил плачущего младенца из детской коляски и швырнул вниз, из-за чего тот умер до приезда медиков.

Врачей тогда вызвала мать, которая и рассказала, что на ее глазах гражданский супруг вскочил с кровати и разбил голову мальчика ударом об пол.

Мужчина вину в убийстве ребенка не признал. Через год безутешная мать с горя покончила с собой. Но подозреваемого это не сильно огорчило. Чтобы не угодить за решетку вместе со своей матерью он свалил всю вину на покойную супругу.

- Ему удалось убедить суд присяжных, что в гибели младенца виновата мать, - рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" ведшая дело следователь Виктория Александрова. - Их оправдательный приговор мы обжаловали через прокуратуру. На последнем заседании краевого суда отца ребенка все-таки признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Хладнокровие во время следственного эксперимента поразило всех

Хладнокровие во время следственного эксперимента поразило всех

Состояния аффекта при преступлении мужчины не выявили. На следственном эксперименте он спокойно кидал на пол изображающую ребенка куклу, а при оглашении приговора так и не раскаялся.

Свое поведение мужчина объясняет просто - устал. Говорит, много работал (по профессии электромонтер) вот и сдали тогда нервы из-за постоянного детского плача.

Семья, по замечанию сотрудников регионального СКР, жила без лишней роскоши, но ни в чем не нуждалась. Соседи никаких скандалов или странностей за парой никогда не замечали. Погибший 3-месячный мальчик был их единственным ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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