2019-03-05T16:28:32+03:00
Общество

В ставропольской школе после отравления госпитализировали десять учеников

Неизвестные распылили в стенах учебного заведения опасное вещество
Михаил ЮЖНЫЙ
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Неизвестные распылили опасное вещество в стенах школыНеизвестные распылили опасное вещество в стенах школы
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В селе Тищенское Изобильненского района Ставропольского края неизвестные распылили вещество, после чего с отравлением попали в больницу сразу десять детей.

На место ЧП учителя сразу же вызвали дежурную бригаду "Скорой помощи". Школьникам была оказана первая медицинская помощь, необходимая в таких ситуациях. Сейчас отравившиеся дети отпущены домой и находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По рекомендации врачей трое наиболее пострадавших при отравлении детей пока остаются в больнице, хотя их также хотели забрать домой родители.

В обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, один из детей принес в школу где-то найденный перцовый баллончик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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