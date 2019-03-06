На Ставрополье в ДТП с автобусом, ехавшим из Азербайджана в Москву, погибли шесть человек

На федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае - крупное ДТП. Здесь на трассе столкнулись минивэн и «ГАЗ», 6 человек погибли.

По предварительным данным, около 5 часов 6 марта на трассе у села Дворцовское водитель фургона «ЗИЛ», двигавшийся со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, выехал на встречную полосу, где врезался в «Мерседес Вито».

По предварительной версии, водитель «ЗИЛ», заснул за рулем. На месте происшествия погибли 4 участника автоаварии, еще двое скончались по пути в больницу. Три человека госпитализированы.

В минивэне на момент автоаварии находились 8 человек (предположительно, граждане Азербайджана). Автомобиль вез людей из Азербайджана в Москву. Фургоном управлял житель Краснодарского края. Сопутствующей причиной ДТП стало отсутствие разделительного ограждения между полосами.

На месте происшествия работают правоохранители, движение на данном участке затруднено. Идет решение о возбуждении уголовного дела.