2019-03-06T08:24:27+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с автобусом, ехавшим из Азербайджана в Москву, погибли шесть человек

В транспорт въехал фургон, чей водитель уснул за рулем
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: ГИБДД СК.Фото: ГИБДД СК.
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На федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае - крупное ДТП. Здесь на трассе столкнулись минивэн и «ГАЗ», 6 человек погибли.

По предварительным данным, около 5 часов 6 марта на трассе у села Дворцовское водитель фургона «ЗИЛ», двигавшийся со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, выехал на встречную полосу, где врезался в «Мерседес Вито».

По предварительной версии, водитель «ЗИЛ», заснул за рулем. На месте происшествия погибли 4 участника автоаварии, еще двое скончались по пути в больницу. Три человека госпитализированы.

В минивэне на момент автоаварии находились 8 человек (предположительно, граждане Азербайджана). Автомобиль вез людей из Азербайджана в Москву. Фургоном управлял житель Краснодарского края. Сопутствующей причиной ДТП стало отсутствие разделительного ограждения между полосами.

На месте происшествия работают правоохранители, движение на данном участке затруднено. Идет решение о возбуждении уголовного дела.

Кавказ Дворцовское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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