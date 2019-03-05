«Сплю и думаю как навредить США»: Кадыров прокомментировал разрыв ДРСМД и продление санкций

Рамзан Кадыров разгневан продлением антироссийских санкций и разрывом договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Политик в социальных сетях жёстко прокомментировал новые шаги, ведущие к дальнейшему ухудшению отношений между Россией с США.

Первым подвергнувшимся критике пунктом были слова о том, что Россия ведёт агрессивную международную политику. Чеченский лидер подчеркнул, что для США действуют двойные стандарты, ведь политика экономического давления принята именно американским правительством.

— Самое интересное, что Россия якобы угрожает безопасности и внешней политике США, — удивляется Рамзан Кадыров в своей публикации на странице «ВКонтакте». — Оказывается наши военные беспилотники по десять часов кружатся вдоль атлантического и тихоокеанского побережья США, летают круглосуточно вдоль границы Америки над Канадой и Мексикой. Это наши корабли заходят в морские порты вблизи США, а не их крейсеры в Одессе и в черноморских водах прописались. Конечно, не самолеты США барражируют в небе над Балтикой недалёко от базы нашего ВМФ!

Глава Чечни подчеркнул, что один из решающих шагов был предпринят недавно американским правительством. США отказались от продления ДРСМД, когда-то положившего конец «Холодной войне».

— Вашингтон весь беленький и пушистый, а мы и во сне думаем, как бы навредить внешней политике США. Обвиняя Россию во всех грехах, США также пошли по пути разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного ещё Рейганом и Горбачевым. Вашингтон фактически стремится создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношение России политики, — подчёркивает чеченский лидер.

Впрочем, в сложившейся ситуации Рамзан Кадыров не видит преград для процветания России. Минимизировать оказываемое на экономику давление, по его мнению, поможет развитие промышленности и агропрома. Не боится глава Чечни и соперничества в боевых мощностях, подчёркивая, что укрепление обороноспособности России остаётся одной из первостепенных задач.

— В этих условиях российскому народу важно сохранять единство и сплоченность. От каждого руководителя всех уровней власти и каждого политика, каждого гражданина многое зависит в деле нейтрализации последствий санкций. Укрепление обороноспособности, развитие промышленности и агропрома сведут на нет действия Вашингтона. Когда мы едины, мы непобедимы!

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