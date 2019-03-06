2019-03-06T13:07:46+03:00
Общество

В Дагестане накрыли коррупционную империю, расхитившую 175 млн рублей

Фонд медрстрахования годами платил сотням несуществующих мам деньги на содержание ребёнка
Андрей ЗОБОВ
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Фонд медрстрахования годами платил сотням несуществующих мам выплаты на содержание ребёнкаФонд медрстрахования годами платил сотням несуществующих мам выплаты на содержание ребёнкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане сотрудники ФСБ и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД раскрыли коррупционную империю по хищению бюджетных средств. Благодаря продуманной преступной схеме Фонд медрстрахования годами платил сотням несуществующих мам выплаты на содержание ребёнка.

— Коррупционная империя в Левашинском районе республики работала по старому как мир принципу «мёртвых душ». Схему придумали бывший глава района Магомедгаджи Магомедов и сотрудники его бухгалтерия. Они нашли способ расхищать деньги Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), — рассказал «КП - Северный Кавказ» Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Республике Дагестан Расул Темирбеков.

Коррупционеры решили нажиться на социальных выплатах по беременности, родам и дальнейшему содержанию ребёнка. Молодых мам они могли придумывать вместе с детьми, но принять в администрацию слишком много сотрудников — вызвать подозрение, грозящее перерасти в уголовное дело.

— Им пришла «гениальная» идея оформлять несуществующих сотрудников в школы. В долю с 2013 по 2016 годы взяли 35 директоров. За подписью директора в ФОМС передавались фальшивые документы о начислении выплат «мёртвым душам» и их несуществующим детям. После этого кассиры администрации составляли фиктивные ведомости и обналичивали деньги, — объяснил собеседник «КП».

С помощью хитрой схемы чиновникам удалось разворовать более 175 миллионов рублей. Но силовикам удалось раскрыть коррупционную империю. Под следствием оказались более 40 госчиновников Левашинского района.

— Члены преступной группировки обвиняются в совершении преступлений по статьям «мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере» и «служебный подлог», — сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Сейчас одно из самых масштабных расследований СКР по Дагестану завершено. Дело передали в суд. Участникам преступного сообщества грозят уголовные сроки длительностью до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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