В детском саду Дагестана отравились 14 детей

В селе Советское Республики Дагестан отравились сразу 14 воспитанников местного детсада. В Центральную больницу Магарамкентского района их срочно забрала "Скорая". Сейчас состояние детей оценивают как средней степени тяжести.

- Министерство здравоохранения Дагестана планирует направить в Магарамкенсткий район специалистов Республиканского центра инфекционных болезней для оказания местным врачам консультативно-диагностической помощи в лечении детей, - добавляют в минздраве республики. - Выяснением возможных причин отравления занимается Роспотребнадзор.

Отмечается еще, что госпитализировали детей в возрасте от 2 до 4 лет.

Напомним, что летом минувшего года в спортивном лагере Дагестана отравились почти 90 человек. В столовой воспитанники и сотрудники съели некачественные куриные крылышки и угодили в инфекционное отделение с сальмонеллезом.