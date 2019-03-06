2019-03-06T21:00:03+03:00
Происшествия

В детском саду Дагестана отравились 14 детей

Воспитанников в возрасте от 2 до 4 лет срочно увезла "Скорая"
Евгения СОКОРЕВА
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Состояние детей оценивают как средней тяжестиСостояние детей оценивают как средней тяжестиФото: Евгения ГУСЕВА
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В селе Советское Республики Дагестан отравились сразу 14 воспитанников местного детсада. В Центральную больницу Магарамкентского района их срочно забрала "Скорая". Сейчас состояние детей оценивают как средней степени тяжести.

- Министерство здравоохранения Дагестана планирует направить в Магарамкенсткий район специалистов Республиканского центра инфекционных болезней для оказания местным врачам консультативно-диагностической помощи в лечении детей, - добавляют в минздраве республики. - Выяснением возможных причин отравления занимается Роспотребнадзор.

Отмечается еще, что госпитализировали детей в возрасте от 2 до 4 лет.

Напомним, что летом минувшего года в спортивном лагере Дагестана отравились почти 90 человек. В столовой воспитанники и сотрудники съели некачественные куриные крылышки и угодили в инфекционное отделение с сальмонеллезом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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