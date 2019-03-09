В Дагестане 15-летний мальчик заживо сгорел, пытаясь перелезть вагон поезда
В поселке Шамхал в пригороде Махачкалы страшной смертью умер 15-летний парень - подросток сгорел заживо после удара током. Он зацепился за высоковольтный провод, когда пытался перелезть через поезд. Его охваченное огнем тело нашли местные жители 8 марта около девяти часов вечера.
Очевидец, успевший снять последствия трагедии, рассказал, что услышал громкий хлопок.
- Думал взрывают что-то. Прибежали, смотрим тут... Это... - описать увиденное действительно сложно.
По предварительным данным, Умар А. возвращался домой после тренировки. На железнодорожном переезде, который ему надо было перейти, стояли вагоны. Что произошло дальше - пока остается загадкой.
Люди разделились на два лагеря. Одни считают, что парень виноват сам.
- Можно было снизу спокойно пройти. Не раз приходилось в Хушете (аул в Цмадинском районе Дагестана - прим.) ходить за водой так, - написала в комментариях пользовательница с ником Солт.
Обычно вагоны в этом месте переходят так. Фото: Шамиль Гочола / vk.com/golos_dagestan
Звучали даже предположения, что Умар просто хотел сделать эффектное селфи. Другая часть жителей вышла на митинг, чтобы «решить вопрос с составами, перекрывающими проход». По словам местных жителей, вагоны в этом месте ставят очень давно и создают большую опасность.
- Ситуация ужасная, но я не понимаю, зачем подросток туда залез. Отлично видно, что это вагон-хоппер, там есть переходная площадка. По ней спокойно без затруднений можно перейти на другую сторону, - поделился мнением Равиль Исламов, 12 лет проработавший машинистом электровоза.
Представители местной власти и правоохранительных органов произошедшее пока не комментируют.
В Дагестане подросток залез на вагон и сгорел заживо.Местные жители требуют перестать оставлять поезда на переезде. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/26951.5/4003934/
ИСТОЧНИК KP.RU