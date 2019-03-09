2019-03-09T17:13:52+03:00
Происшествия

В Дагестане 15-летний мальчик заживо сгорел, пытаясь перелезть вагон поезда

Местные жители собрали митинг и потребовали решить вопрос с составами, закрывающими проход [осторожно, шокирующие кадры]
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Зачем мальчишка полез на вагон, пока не понятноЗачем мальчишка полез на вагон, пока не понятноФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В поселке Шамхал в пригороде Махачкалы страшной смертью умер 15-летний парень - подросток сгорел заживо после удара током. Он зацепился за высоковольтный провод, когда пытался перелезть через поезд. Его охваченное огнем тело нашли местные жители 8 марта около девяти часов вечера.

Очевидец, успевший снять последствия трагедии, рассказал, что услышал громкий хлопок.

- Думал взрывают что-то. Прибежали, смотрим тут... Это... - описать увиденное действительно сложно.

По предварительным данным, Умар А. возвращался домой после тренировки. На железнодорожном переезде, который ему надо было перейти, стояли вагоны. Что произошло дальше - пока остается загадкой.

Люди разделились на два лагеря. Одни считают, что парень виноват сам.

- Можно было снизу спокойно пройти. Не раз приходилось в Хушете (аул в Цмадинском районе Дагестана - прим.) ходить за водой так, - написала в комментариях пользовательница с ником Солт.

Обычно вагоны в этом месте переходят так. Фото: Шамиль Гочола / vk.com/golos_dagestan

Обычно вагоны в этом месте переходят так. Фото: Шамиль Гочола / vk.com/golos_dagestan

Звучали даже предположения, что Умар просто хотел сделать эффектное селфи. Другая часть жителей вышла на митинг, чтобы «решить вопрос с составами, перекрывающими проход». По словам местных жителей, вагоны в этом месте ставят очень давно и создают большую опасность.

- Ситуация ужасная, но я не понимаю, зачем подросток туда залез. Отлично видно, что это вагон-хоппер, там есть переходная площадка. По ней спокойно без затруднений можно перейти на другую сторону, - поделился мнением Равиль Исламов, 12 лет проработавший машинистом электровоза.

Представители местной власти и правоохранительных органов произошедшее пока не комментируют.

В Дагестане подросток залез на вагон и сгорел заживо.Местные жители требуют перестать оставлять поезда на переезде. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/26951.5/4003934/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нашелся пятый ингушский студент, пропавший в Египте полгода назад
Масленица-2019 в Ставрополе: конкуренцию «блинам с лопаты» составит шашлык из блинов
Погода в Ставрополе на сегодня, 9 марта: тепло и без осадков
В Железноводске в честь Масленницы горожанам раздали 10 тысяч блинов
В Грозном ищут сбежавшую сюда многодетную мать из Волгограда
На Ставрополье появятся поезда "Ласточки"
В Ставрополе ищут вандалов, уничтожающих домофоны
На КПП "Верхний Ларс" задержаны два гражданина Эквадора
В КБР ввели карантин из-за вспышки свиной чумы
В Чечне произошло землетрясение
Против жителя Ингушетии завели уголовное дело за участие в войне в Сирии
На Ставрополье задержаны фальшивомонетчики, склеивавшие поддельные деньги
Сбербанк пересчитал футбольных фанатов
По делу Арашуковых арестовали десятого подозреваемого
На Ставрополье ревнивец убил жену шнуром от утюга
В Ставрополе судебный пристав попался на взятке
На Ставрополье проводят операцию "Скорость"
В Дагестане бухгалтер попалась на краже денег у учителей
В Ставрополе выявили почти 250 фактов опасной самовольной замены газового оборудования
В «Гармонии» открылся детский сад «Капитошка»