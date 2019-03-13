Бывший охранник Кадырова покончил с собой во владимирской колонии

Во Владимирской области покончил с собой бывший охранник Ахмата Кадырова. Ают Тунтуев отбывал длительный срок в местной колонии в селе Мелехово Ковровского района за нападение на псковских десантников в 2000 году.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в региональном УФСИН, на теле уроженца Чечни не было обнаружено признаков насильственной смерти.

- Сотрудниками колонии был обнаружен труп осужденного с признаками суицида. О происшествии сообщено в прокуратуру и следственное управление. По данному факту в проводится проверка», - прокомментировали в пресс-службе в ведомстве.

Напомним, участник банды Басаеваи Хаттаба был осужден на 24 года заключения в колонии за совершение ряда тяжких преступлений. На его счету теракт и нападение на псковских десантников в Чечне. Тунтуев получил работу охранников, скрыв свое преступное прошлое. Но его преступления получили огласку в 2008 году и мужчину осудили.

Адвокат бывшего охранника главы республики уверяет, что пару месяцев назад его клиент отправил в ЕСПЧ жалобу, рассказав о пытках, которым он подвергался в колонии.