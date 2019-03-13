В Дагестане учитель обматерил и побил школьника
В Дагестане учитель обматерил и несколько раз ударил линейкой ученика младших классов. Такое поведение, возможно, осталось бы безнаказанным, но кто-то из школьников снял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в социальные сети. Ролик быстро разлетелся по местным пабликам и вызвал бурю негодования.
По словам местных жителей, над мальчиком издевался преподаватель ислама школы в Цумадинском районе. Кроме того, мужчина, который смело матерится при детях, является еще и сыном директора учебного заведения.
Пользователи соцсетей практически единогласно выступили за увольнение учителя:
- Бедные дети, запуганные. Следующий мальчик уже руки приготовил, что бы учитель ударил. Как таких людей вообще допускают к школьникам?
- Это сын директора. Ему слова сказать нельзя, у нас в Дагестане так принято.
- Если даже ребенок не выучил урок, учитель не имеет права руку поднимать на ученика! Уволить такого и больше даже на порог школы не пускать!
Нашлись и те, кто выступил в защиту учителя.
- Нас тоже учителя били, но не матерились. Я не помню, чтобы не за дело на меня руку или палку поднимали. Мальчик наверняка сам виноват. Довел учителя.
Скандальный видеоролик дошел и до властей. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс -службе министерства образования Дагестана, сейчас по данному факту проводится проверка.
- Экстренно была создана специальная комиссия в составе специалистов администрации Цумадинского района, сотрудников полиции, участкового и инспектора по делам несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.
Учитель избивает ребёнка в дагестанской школе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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