2019-03-13T17:37:15+03:00
Происшествия

В Северной Осетии депутата обвинили в избиении учительницы на глазах у школьников

Очевидцы говорят, что мужчина оттаскал потерпевшую за волосы и несколько раз ударил бутылкой
Алена БЕЛЯЕВА
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Василий Гогичаев. Фото: vk.comВасилий Гогичаев. Фото: vk.com
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Вопиющий случай произошел в городе Ардон Северной Осетии. Там местный депутат решил проучить учительницу, которая заподозрила его племянницу в воровстве.

Началось все с того, что у ученика средней школы пропали 70 рублей. Классная руководительница поговорила об этом случае с тремя девочками, никого из них прямо не обвиняя в воровстве. Одна из школьниц выбежала из класса и позвонила своему дяде, депутату местного совета.

Тому не понравилось, что его любимую племянницу расспрашивают о пропаже денег и он решил лично приехать в школу и разобраться с учительницей. Разгневанный мужчина, как говорят очевидцы, ворвался в класс прямо во время урока и на глазах у учащихся за волосы выволок учительницу в коридор. На этом экзекуция не закончилась.

На депутата уже написали жалобы. Фото: соцсети

На депутата уже написали жалобы. Фото: соцсети

Народный избранник потащил бедную женщину на второй этаж в кабинет директора, и по словам очевидцев, "пытался нанести удар перочинным ножом и пластиковой бутылкой". При этом он кричал, что за избиение преподавателя ему ничего не будет.

В итоге у некоторых детей произошла истерика и на следующий день они побоялись прийти на уроки.

Глава Ардонского района и родители учеников уже обратились в правоохранительные органы с требованием разобраться в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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