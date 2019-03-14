2019-03-14T13:59:20+03:00
Происшествия

Силовики уничтожили двух боевиков, планировавших теракт в Ставрополе

Спецоперация прошла в ночь с 13 на 14 марта [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Силовики уничтожили террористовСиловики уничтожили террористов
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На Ставрополье силовики уничтожили двух преступников, планировавших совершить в крае теракт. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в информационном центре Национального антитеррористического комитета, спецоперация прошла в ночь с 13 на 14 марта в Шпаковском районе.

Сотрудники ФСБ выяснили, что двое вооруженных сторонников международной террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории России) едут на автомобиле недалеко от хутора Балки.

Когда силовики попытались остановить автомобиль, из его окон началась стрельба. Дошло до того, что террористы бросили в сотрудников правоохранительных органов гранату, после чего попытались уехать. В результате перестрелки бандиты были ликвидированы.

Эксперты выяснили, что в автомобиле находились два уроженца Волгоградской области. Они специально приехали на Ставрополье, чтобы устроить теракт.

На месте происшествия было найдено оружие, боеприпасы и граната.

Никто из силовиков и местных жителей в ходе спецоперации не пострадал.

Сейчас идут поиски возможных сообщников боевиков.

Ликвидация боевиков на Ставрополье.ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

ИСТОЧНИК KP.RU

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