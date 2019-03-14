Бунт пассажиров рейса «Дубай — Махачкала» попал на видео

Скандал и бунт пассажиров произошёл на борту пассажирского рейса авиакомпании «Flydubai», выполнявшего рейс из Дубая в Махачкалу. Узнав, что пилот собирается возвращаться в аэропорт Арабских Эмиратов, люди закатили скандал, требуя приземлиться в России.

Причиной такого решения экипажа лайнера стали погодные условия — взлётно-посадочная полоса аэропорта «Уйташ» в Махачкале была полностью затянута туманом и командир экипажа был вынужден оказаться от идеи совершить посадку в столице Дагестана.

Однако альтернатив для самолёта «Flydubai» практически не было. Несколько часов лайнер кружил над столицей Дагестана. А потом по громкой связи пассажирам объявили, что самолёт, вероятнее всего, вернётся в Объединённые Арабские Эмираты.

Это вызвало волну возмущения. На видео можно услышать голоса пассажиров, требующих у экипажа изменить решение.

— Какой Дубай? Куда? Вы что?! — Возмущается один из пассажиров. — Да если бы мы сели в аэропорту Минеральных Вод или Грозного, давно уже были бы дома!

— Мы в Дубай не летим! Вам нужно — вы и летите. А нас оставьте тут, — раздаются на заднем фоне раздражённые крики.

В результате бунт принёс свои результаты. Экипаж передумал возвращаться в ОАЭ. Поздней ночью самолёт приземлился в аэропорту Тбилиси. А на следующее утро резервным лайнером пассажиров злополучного рейса всё-таки доставили в Махачкалу.