На зампреда правительства Ставрополья завели уголовное дело

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источника "КП" в правоохранительных органах, ей вменяется в вину незаконное выделение финансовой помощи ставропольскому колледжу связи. В аппарате правительства региона прошла выемка документов. Следователи ГСУ МВД по Ставропольскому краю внимательно изучат все бумаги, относящиеся к 2017 году, когда колледж связи получил из бюджета субсидию на 34,5 миллиона рублей.

- Следствие полагает, что из этих денег 2,6 миллиона директор колледжа потратил на создание безбарьерной среды для инвалидов, но на самом деле деньги были потрачены на другие цели, а программа к тому моменту уже была приостановлена, - говорит источник "КП". - Ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями.

Кроме того, директор колледжа, как полагает следствие, незаконно выписывал самому себе премию в размере 20 процентов от оклада в течение 2016 года.

Ирина Кувалдин занимает свой пост с 15 октября 2013 года. На своем посту она курирует такие отрасли, как образование и медицина. До этого занимала пост министра образования региона.