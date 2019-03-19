Беглый экс-мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин создал в Европе "Партию Любви"

Неожиданной информацией в своем аккаунте в Инстаграм поделился основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин. Известный шоумен рассказал, что бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин в Германии зарегистрировал свою "Партию любви" и готов представлять ее в этом году на выборы в Европарламент.

- Партия прошла регистрацию, собрала необходимое количество голосов и после тщательной проверки избирательной комиссией была допущена на выборы в Европарламент. В случае если эту партию поддержат, в мае впервые за всю историю появятся представители партии, которая представляет интересы русскоязычного населения Европы, - написал Разин.

Согласно официальной программе "Партии Любви", ее члены выступают против всех форм домашнего насилия, голосуют за предоставление большей власти женщинам, увеличение числа бесплатных медицинских услуг, расширение прав трудящихся, защиту климата и природы. Кроме того, они считают, что именно любовь правит миром и признаются в своих чувствах к Единой Европе.

Напомним, Дмитрий Кузьмин возглавлял Ставрополь с 2003 по 2007 год, когда против него были возбуждены уголовные дела по в отношении политика возбуждены дела по шести эпизодам. Ущерб от действий Кузьмина для бюджета Ставрополя оценили в 19 млн. рублей.

В частности, мэра подозревали в том, что он своим распоряжением оформил за муниципальный счет аренду дорогой иномарки BMW X5 у одной из фирм. Владельцами компании были родственники тогдашнего вице-мэра города Андрея Уткина.

Также Кузьмину инкриминировалось отчуждение муниципального имущества. Администрация Ставрополя брала большой кредит в банке, поручителем которого выступало муниципальное предприятие. Однако затем власти города не возвращали одолженное, а банк по договору поручительства получал муниципальное имущество. Далее банк переуступал имущество третьим лицам.

Именно так краевая столица в конце 2003 года лишилась городских электросетей, которые за долги в 100 млн. рублей ушли частной фирме.

Следователи подозревали Кузьмина и в незаконных операциях с жильем на миллионы рублей. Якобы еще в 2005 году он оформил договор мены жилых помещений муниципального фонда. Передал дом с земельным участком стоимостью в 4,9 млн. рублей в собственность одному из чиновников краевого правительства, а тот в обмен на роскошные апартаменты отдал муниципалитету квартиру. Ущерб городской казне от этой махинации оценили в 1,3 миллиона рублей.

Также Дмитрий Кузьмин подозревался в незаконной покупке бронированной машины за государственный счет, а во время обыска правоохранители нашли у него в кабинете нацистcкие флаги и символику.

По статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "нецелевое использование бюджетных средств" Кузьмину грозило до 10 лет лишения свободы, но он успел сбежать в Австрию, где и скрывался от суда. Гепрокуратура подавала запрос на экстрадицию Кузьмина и суд Австрии даже принял такое решение, но затем Австрия не смогла экстрадировать Кузьмина. По одной из версий, Кузьмин нанял хороших адвокатов, которые сумели доказать в вышестоящей инстанции, что уголовное преследование его политически мотивировано — якобы тем, что мэр как «справорос» победил на выборах в краевую думу партию власти, за что и попал в немилость. Однако в официальном ответе на запрос издания «Свободная пресса» Министерство юстиции Австрии ответило, что ничего не знает о местонахождении Кузьмина, иначе возобновило бы процедуру экстрадиции.

Где сейчас живет Дмитрий Кузьмин, неизвестно. На странице в соцсети фейсбук с аналогичным именем значится город Париж.