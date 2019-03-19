2019-03-19T15:29:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье идет проверка конфликта между ДПС и федеральным судьей

Мужчина угрожал полицейским и жаловался на то, что они его ударили [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Конфликт произошел в центре Ставрополя. Фото: скриншот видео.Конфликт произошел в центре Ставрополя. Фото: скриншот видео.
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В Ставрополе следователи проводят проверку после конфликта между сотрудниками ДПС и мужчиной, представившимся федеральным судьей. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, история стала достоянием общественности после распространения видеоролика в социальных сетях.

В ведомстве отметили, что проверка стартовала еще до того, как это видео разлетелось по интернету. Ведь сама дорожная разборка произошла еще накануне главного женского праздника - вечером 7 марта нынешнего года.

На кадрах видеоролика заснят мужчина, похожий на судью Октябрьского района Ставрополя Александра Коробейникова. Наряд ДПС остановил автомобиль из-за того, что его окна были слишком сильно затонированы, несмотря на запрещение такого законом.

Ролик начинается когда мужчина толкает сотрудников полиции и ведет себя довольно агрессивно. Но, как только те включили камеру на мобильном телефоне, перестает кидаться на инспекторов и заявляет, что один из них ударил его в глаз.

- Я вышел из машины, чтобы спросить, в чем дело, а вы меня ударили в глаз. Я федеральный судья, у меня в машине четыре свидетеля, которые подтвердят, - угрожает полицейским мужчина.

Впрочем, инспекторы назвали слова пассажира элитной иномарки сказкой, и заявили, что никто его не трогал. Напротив, именно "судья" пинал служебный автомобиль и показывал свое удостоверение.

- Вся машина в камерах, не говорите глупости, пожалуйста. Будьте мужчиной до конца, - увещевают агрессивного пассажира полицейские.

Но даже это не остановило неугомонного мужчину. Он вдруг заявил, что ослеп на один глаз из-за удара ногой. Правда, потом пострадавший изменил показания и заявил, что ему досталось дверью.

В итоге сотрудник ДПС прямо пообещал, что выложит видеоролик с записью конфликта в интернет и "дойдет до таких людей, что судью его удостоверение не спасет". Все так же держась за глаз пассажир называет полицейских "интернетовскими клоунами".

Дошло до того, что пассажир, который за пять минут раз тридцать заявил, что является федеральным судьей, потребовал вызвать на место разборки главу ставрополького ГИБДД, чтобы тот лично разрулил ситуацию. А потом заявил, что сам "вызовет" прокурора Октябрьского района и тот разберется, почему "судью ударили".

Судья и ДПС: разборки на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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