2019-03-20T13:13:24+03:00
Происшествия

Сенатора Керимова вновь обвинили в махинациях при покупке элитных вилл во Франции

Правоохранители уверены, что часть суммы миллиардер заплатил «чёрным налом»
Андрей ЗОБОВ
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Сенатор Сулейман Керимов снова попал под следствие за уклонение от уплаты налоговСенатор Сулейман Керимов снова попал под следствие за уклонение от уплаты налогов
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Во Франции предъявили новые обвинения миллиардеру Сулейману Керимову. Приехавшего в Ниццу дагестанского сенатора обязали выплатить залог в 20 миллионов евро. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в прокуратуре Ниццы.

— Вчера господин Керимов предстал перед следователем. Ему предъявили новые обвинения. Они касаются покупки виллы «Йер» в округе Кап д’Антиб на побережье, — сообщили в пресс-службе французского ведомства.

По версии французских прокуроров, Керимов покупал недвижимость на Лазурном берегу через подставное лицо — швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. По заданию Керимова, он договорился с владельцами виллы передать часть денег в обход налогов. Точная сумма, якобы скрытая от французской казны, не уточняется.

В начале марта Штудхальтера вызвали на беседу в прокуратуру Ниццы. Но буквально за неделю до этого швейцарский бизнесмен будто почувствовал, что на него пали подозрения и направил в судебные органы подробную информацию о сделке.

Теперь в Ниццу вызвали и самого сенатора Керимова. После беседы со следователем его предупредили о «помещении под судебный контроль». Чтобы остаться на свободе во время следствия, миллиардеру придётся заплатить залог в 20 миллионов евро.

Напомним, что в ноябре 2017 года Сулейман Керимов попал под следствие во Франции. Его считали причастным к финансовым махинациям при покупке четырёх шикарных вилл на Лазурном берегу. По версии следствия, он незаконно ввёз в страну от 500 до 750 миллионов евро. Через швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера он покупал роскошные имения, частично расплачиваясь за них «чёрным налом».

Керимову пришлось заплатить залог в 40 миллионов евро, а потом его и вовсе посадили под домашний арест. Однако 28 июня 2018 года апелляционный суд снял все обвинения с Керимова и Штудхальтера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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