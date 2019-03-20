Жителя Дагестана посадили на 21 год за жестокое убийство дальнобойщика в Липецкой области

За убийство водителя большегруза в Липецкой области осенью 2016 года осудили 52-летнего уроженца Дагестана. На стоянке у дороги "Тамбов-Орел" вместе с 20-летним приятелем он попросил дальнобойщика выйти из машины на улицу, а после расстрелял и добил металлическим ключом по голове.

Тело преступники вывезли в лесополосу у дороги М-6 "Каспий" в Мичуринском районе, после чего угнали груженный металлоконструкциями грузовик Volvo - имущество оценили в 7,5 млн рублей, сбыли товар как металлолом, а машину бросили на стоянке в Московской области.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СКР Тамбовской области, в подельники молодого знакомого мужчина затянул обещанием быстрого обогащения. Под суд 52-летний организатор пошел по статьям "убийство", "незаконный оборот оружия" и "разбой", а соучастника осудили только за разбойное нападение.

- Приговором суда основному фигуранту назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, а его подельнику – 9 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сказали в следственных органах.

Уточняется, что к убийству житель Дагестана тщательно готовился. И в Московскую область с юным соучастником приехал именно за этим. С собой он привез незаконно купленные пистолет конструкции Макарова, автомат Калашникова , а также документы на транспортные средства. И подходящую жертву они искали, колеся по разным регионам России.

Погибший водитель большегруза перевозил металлоконструкции в Казахстан как сотрудник транспортной компании Республики Беларусь. Шофера начали искать после обращения родных, рассказавших полицейским, что последний раз он позвонил из Липецкой области, а потом внезапно перестал выходить на связь.