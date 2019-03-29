За смерть брата дагестанец устроил кровную месть родственнику

В Дагестане присяжные приговорили обвиняемого в убийстве по мотиву кровной мести к 14 годам тюрьмы строго режима. Осудили местного жителя Алигаджи Зугумова, который за расправу над родным братом в 2007 году через пять лет вместе с подельниками жестоко отомстил своему родственнику.

В преступлении тогда поучаствовали четыре человека: сам Зугумов и за 1 млн рублей согласившиеся на убийство уроженец республики Запир Ибрагимов с еще двумя пока неустановленными лицами.

По материалам следствия, 29 сентября 2012 года они приехали на территорию отгонного животноводства в Ногайском районе, где один из киллеров расстрелял объект мести из винтовки. А затем уже трупу сам мститель и двое неустановленных соучастников перерезали горло.

Зугумов и Ибрагимов предстали в суде 19 марта 2019 года. Первого обвинили в групповом убийстве по мотиву кровной мести, незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов, а также в незаконной перевозке огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору. Второго - в том же, но за исключением статьи про незаконное ношение огнестрельного оружия.

- Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые своим вердиктом признали обоих виновными в совершении убийства. Этим же вердиктом Зугумов А.З. оправдан по статье "незаконное приобретение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору", - рассказала "КП-Северный Кавказ" пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. - Приговором от 28 марта 2019 года Зугумову назначили 14 лет тюремного срока с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. А к наказанию Ибрагимова З.К. частично присоединили наказание по ранее вынесенному в отношении него приговору Ставропольского краевого суда - окончательно ему назначили 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Отмечается, что от наказания по обвинению в незаконном ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору оба освобождены из-за истечения срока давности уголовного преследования.

Приговор в силу еще не вступил.