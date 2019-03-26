Аферист из Дагестана заработал 15 млн, имитируя голос главы республики и щеголяя в дорогих часах "от Путина"

В Дербенте полицейские совместно с сотрудниками ФСБ поймали мошенника, выудившего у доверчивых и власти жаждущих порядка 15 млн рублей. Некогда помощник депутата Народного собрания Дагестана Бейтулла Джавадов со знанием дела "разводил" людей от имени главы региона Владимира Васильева, председателя правительства Владимира Иванова и министра внутренних дел Абдурашида Магомедова, обещая за "вознаграждение" выдать вне очереди квартиру или устроить мэром, главой района и даже министром.

- Подозреваемый представлялся высокопоставленными чиновниками республики, изменяя тембр голоса при разговоре с потерпевшими по телефону. А на встречах он демонстрировал поддельные благодарственные письма и фотографии с первыми лицами Дагестана, - рассказала "КП" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Разыгрываемую репутацию всемогущего чиновника Джавадов подкреплял фальшивыми грамотами от президентов России и Азербайджана, часами, якобы подаренными самим Владимиром Путиным, и фото с первыми лицами Дагестана, что были сделаны во время его работы в местной Думе.

Поддельные грамоты помогали мошеннику производить впечатление влиятельного чиновникаФото: Евгения СОКОРЕВА

Любопытно, что на допросе официально одетый мошенник хоть и выглядел презентабельно, но впечатление высокопоставленного лица не производил. Говорил путано и с подсказками полицейских, а при встрече с одной из жертв больше походил на провинившегося школьника:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/699336" frameborder="0"></iframe> Житель Дагестана заработал 15 млн, притворяясь высокопоставленными чиновниками. На допросе преступник выглядел провинившимся подростком.

- Посмотри, у какого ребенка деньги взял! - закричала обманутая мать ребенка-инвалида, показывая аферисту фото с больной дочкой. - Я уже два раза скорую вызывала после этого. Девочка задыхалась. Ты куда наши деньги дел?!

- Как деньги собираешься отдавать? - спросили полицейские.

- Посмотрим, - с виноватым видом шепнул в ответ мошенник.

И пока сотрудники ФСБ России занимаются расследованием и установлением всех подробностей случившегося, впечатленные аферой жители Дагестана складывают анекдоты.

- Потерпевших список огласите, пожалуйста! Хочу посмотреть на несостоявшихся чиновников, - шутят в сети.