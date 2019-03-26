2019-03-26T16:00:52+03:00
Звезды

Андрей Разин: Даю 5 миллионов, чтобы хоть кто-то Шнурову лицо разбил!

Продюсера группы «Ласковый май» возмутили слова рокера о Москве [эксклюзив kp.ru]
Андрей ЗОБОВ
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Андрей Разин попросил набить морду Шнура за 5 миллионов рублей. Фото: Евгения Гусева / Виктор ГусейновАндрей Разин попросил набить морду Шнура за 5 миллионов рублей. Фото: Евгения Гусева / Виктор Гусейнов
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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин готов заплатить 5 миллионов рублей и оказать юридическую поддержку тому, кто не побоится избить Сергея Шнурова. По словам Разина, рокер посягнул на святое, сравнив город-герой Москву с женским половым органом.

Андрей Разин об оскорблении Москвы и 5 миллионах за фингал на лице Шнура

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Громкий скандал родился в эфире клубного телевидения питерского «Зенита». В пилотном выпуске нового шоу Z+ одна из частей программы была посвящена батлу между Москвой и Санкт-Петербургом. Две столицы представляли Артемий Лебедев и Сергей Шнуров — убойная завязка для громкой ссоры.

Так и получилось. Шоумены схлестнулись не на шутку, а через некоторое время с литературного перешли на матерный язык. Но если Лебедев кое-как держался, аргументируя свою позицию достаточно скромным утверждением, что «в Питере [кошмарная] погода», то Шнура понесло. Рокер перешёл на язык нецензурных метафор. Сергей предположил, что очертания Москвы на карте похожи на женский половой орган, а Санкт-Петербурга — на мужской. «Поэтому кто кого *** — совершенно не нужно думать!» — заключил Шнур.

Продюсерам шоу оставалось только радоваться, что пилотный выпуск смотрела не слишком широкая аудитория. Но, к их несчастью, его увидел Андрей Разин.

— Вы только посмотрите! Этот конченый подонок берёт и оскорбляет москвичей, называет их женским половым органом в эфире, на радио, на телевидении, с прямой трансляцией в интернет. И он совершенно безнаказанно такое заявляет, никто и не думает защищать Москву, — возмущённо рассказал «КП - Северный Кавказ» продюсер «Ласкового мая».

Посмотрев эфир, Андрей Разин понял, что простить такую выходку скандальному рокеру не может. И во всеуслышание заявил, что даёт пять миллионов любому, кто «разукрасит» лицо Шнура.

— На это надо отреагировать, — говорит Разин. — Если б я его (Шнура) увидел, я бы ему сам лицо разбил, но, если есть смелые ребята... Тому из коренных москвичей, кто любит столицу и разобьет этому подонку рожу, я готов дать премию 5 000 000 рублей и защищать его в суде. Подумайте только! Какой-то Разин из ставропольской глубинки, из села Привольного приехал и свои пять миллионов готов отдать за её честь. Потому что у меня там сын родился. Потому, что он здесь же похоронен. Чтобы хотя бы этого негодяя остановил, — не скрывает своей злости Андрей.

Продюсер «Ласкового мая» уверен, что в словах лидера группировки «Ленинград» содержится не только оскорбление, но и состав самого настоящего преступления.

— Я до сих пор не понимаю, почему никто даже заявление не подал, — задаётся вопросом Андрей Разин. — Почему никто не обратился в следственные органы? Куда смотрят официальные власти, когда город-герой так называют, такими словами? Да при Сталине его бы уже давно расстреляли!

Напомним, что неделю назад Шнуров объявил о роспуске группировки «Ленинград». Он разместил многозначительное стихотворение в своём Instagram, а позже в беседе с журналистами подтвердил, что «в том виде, в котором она была, группа перестанет существовать».

КСТАТИ

Двадцать лет одно и то же: Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Шок и трепет. Потрясение. Разрыв шаблона - нет, это не сюда, но не важно. Именно так можно отреагировать на заявление Сергея Шнурова об уходе из музыки. О том, что после 20 лет творческой деятельности будущий тур группы «Ленинград» станет последним (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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