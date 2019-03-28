Кадыров пообещал найти чеченца, убившего семью в аварии с «Гелендвагеном» в Москве

Рамзан Кадыров потребовал от чеченца Муслима Джамбекова, виновника аварии с джипом, в которой погибла семья Роменковых, явиться в полицию и ответить по закону за все нарушения. В противном случае глава Чечни пригрозил найти и наказать труса.

Напомним, в ночь на 25 марта на Можайском шоссе Москвы «Гелендваген» столкнулся с «Нивой», в которой сидела три человека. Отцу семейства в столице должны были сделать сложную операцию на глазах. Однако на пересечении со МКАДом, нарушая все правила, иномарка протаранила и буквально смяла отечественную машину. Жена и дочь Романа Роменкова скончались на месте, а он сам попал в больницу с тяжёлой травмой головы.

Позже стало известно, что за рулём авто ехал уроженец Чечни Муслим Джамбеков. Он также получил травмы, уехал в больницу на «Скорой», но после этого исчез в неизвестном направлении.

Разбитая «Нива» на месте аварииФото: Социальные сети

— По данным правоохранительных органов виновником аварии является уроженец Чечни Муслим Джамбеков. И он скрылся с места происшествия. Узнав об этом, я призвал руководство правоохранительных органов ЧР принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания Муслима Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню. Данный вопрос у меня на особом контроле. Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род, — опубликовал Кадыров обращение к виновнику на своей официальной странице «ВКонтакте».

Глава Чечни пообещал, что скрыться от ответственности совершивший по данным полиции двойное непреднамеренное убийство не сможет.

— Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился. Иначе тебя не простит народ, станешь изгоем в обществе. Это ты заслужил своим недостойным поведением! Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь, — предупредил чеченский лидер.

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