2019-03-29T16:42:25+03:00
Общество

Новый руководитель МРСК Северного Кавказа: привлечем инвестиции, реструктурируем долги и внедрим «цифру»

Виталий Иванов ранее успешно руководил МРСК Сибири
Татьяна ГУЩИНА
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В МРСК Северного Кавказа представили нового руководителя - Виталия Иванова.В МРСК Северного Кавказа представили нового руководителя - Виталия Иванова.
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В МРСК Северного Кавказа представили нового руководителя - Виталия Иванова, ранее возглавлявшего МРСК Сибири. С сегодняшнего дня он приступил к обязанностям генерального директора главной электросетевой компании Северного Кавказа.

Представляя нового руководителя сотрудникам, в первую очередь, был сделан акцент на колоссальном опыте Виталия Иванова в электросетевой отрасли, что очень важно для решения проблем МРСК Северного Кавказа. В энергетике он работает четверть века: прошел путь от электромонтера до высоких руководящих должностей. За период его руководства МРСК Сибири превратилось из убыточной стагнирующей компании в стабильно прибыльную точку Россетей, очевидно улучшающей свою работу по ключевым показателям.

Кроме того, Виталий Иванов знаком со спецификой южных регионов и достаточно хорошо проявил себя в Сочи и МРСК Юга. Безаварийно проведена Всемирная зимняя Универсиада-2019 в Красноярске, для подготовки которой сибирскими энергетиками была проделана огромная работа. Кроме того, в МРСК Сибири под руководством Виталия Иванова началась цифровая трансформация электросетевого комплекса.

Сегодня в компании реализуется сразу 15 пилотных проектов. Запущены первая в России цифровая подстанция и Центр управления сетями. Виталий Иванов сразу обозначил приоритеты и задачи, которые предстоит решить на Северном Кавказе. Как оказалось, он в курсе всех болевых точек региона и имеет план конкретных действий на ближайшие дни и месяцы. Более того, есть уверенность в получении ощутимого эффекта уже в ближайшее время.

Новый руководитель электросетевой компании намерен внедрить на Северном Кавказе успешный опыт в части снижения потерь электроэнергии, полученный в ходе работы в Сибирском федеральном округе, а также повышения эффективности, надежности и качества электроснабжения потребителей. Ключевыми задачами Виталия Иванова станут улучшение финансовой ситуации в электросетевом комплексе региона и подготовка энергосистемы Северного Кавказа к внедрению современных цифровых технологий. -

Первая и самая основная задача - это финансовая стабилизация компании, - отметил он. - Не все гладко с надежностью сетей компании, есть проблемные зоны в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Это три болевые точки по МРСК Северного Кавказа, которыми будем заниматься в первую очередь. Соответственно, в ближайших планах нового руководителя - посетить эти проблемные регионы и обозначить методы решения сложных вопросов.

- Нужны солидные инвестиции. Считаю, что в этом году они уже пойдут, - заверил Виталий Иванов. - Инвестиции должны быть всех видов. Безусловно, нельзя все сделать за тарифные деньги. Будем искать внешних инвесторов, начнем увеличивать объемы производственных и ремонтных программ. Возможно, дело дойдет до увеличения инвестиционной программы на сотни миллионов рублей. Думаю, благодаря этому мы все увидим результат уже в этом году.

Отдельно новый глава МРСК Северного Кавказа коснулся наболевшей темы долгов потребителей. И здесь, как считает он, не все однозначно:

- Нужно признать, есть должники двух видов: те, кто не платит в силу каких-то причин, и те, кто не хочет платить. Решить проблему можно, во-первых, с помощью тарифного регулирования с учетом выпадающих доходов и недостаточного тарифа сетевой компании. И второе: использование методов реструктуризации. Например, ранее удалось включить в реализацию более 6 млрд руб. по проблемным предприятиям ЖКХ Сибири за счет долгосрочной реструктуризации. Если система ЖКХ сегодня не способна платить по старым долгам, не надо стесняться, а списывать все-таки эти долги. Реструктуризация может растянуться на срок от трех до пяти лет. Считаю, что мог бы предложить главам республик такой же подход.

Наша справка

Виталий Валерьевич Иванов родился в 1970 году в Омской области. В 1993 году окончил электротехнический факультет Омского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер-электрик».

Начал работу сначала электромонтером, затем инженером, заместителем технического директора. С 2006 по 2010 годы занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам - главного инженера МРСК Сибири.

С 2010 по 2013 годы работал на аналогичной должности в МРСК Юга. С 2013 по 2016 годы - заместитель генерального директора ПАО «Россети». В частности, отвечал за подготовку электросетевой инфраструктуры к зимним Олимпийским играм в Сочи. Также координировал работу по обеспечению надежного электроснабжения Крыма.

С ноября 2016 года исполнял обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири». С мая 2017 года единогласным решением совета директоров МРСК Сибири утвержден в этой должности.

Виталий Иванов награжден Почетной грамотой Президента России, отмечен Благодарностью Президента России, имеет звание «Заслуженный энергетики РФ», «Заслуженный работник электросетевого комплекса России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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