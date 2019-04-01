2019-04-01T10:49:29+03:00
Спорт

Тренер «Анжи» подал в отставку после разгромного поражения от «Краснодара»

Магомед Адиев считает себя несостоятельным как наставник главного махачкалинского клуба
Михаил ЮЖНЫЙ
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Магомед Адиев. Фото: сайт ФК АнжиМагомед Адиев. Фото: сайт ФК Анжи
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Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил, что принял важное решение подать в отставку. Произошло это после крупного разгрома от «Краснодара» в матче 21-го тура чемпионата России.

- Клуб «Краснодар» выиграл в этом матче абсолютно заслуженно, моя задумка на игру совершенно не сработала. После таких провальных игр тренер просто обязан подать в отставку, что я сделал, - заявил журналистам на послематчевой пресс-конференции Магомед Адиев. - Я считаю, что я был несостоятелен как тренер, поэтому и принял это судьбоносное решение подать заявление.

Адиев уточнил, что надеется: руководство клуба примет его отставку. Ранее появилась информация, что матч между «Краснодаром» и «Анжи» закончился с разгромным счетом 5:0 в пользу игроков кубанской команды.

Напомним, Магомед Адиев возглавлял «Анжи» с лета 2017 года. В последнее время махачкалинский клуб под его руководством раз за разом терпел многочисленные поражения: в этом сезоне команда проиграла 13 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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