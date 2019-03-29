2019-03-29T11:43:40+03:00
Общество

Коррупционную империю накрыли в Пенсионном фонде Дагестана

Полиция продолжает обыски и задержания членов группировки
Андрей ЗОБОВ
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В Пенсионном фонде Дагестана спецназ накрыл членов преступной «империи» по торговле пенсиямиВ Пенсионном фонде Дагестана спецназ накрыл членов преступной «империи» по торговле пенсиямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера полицейские следователи и спецназ ворвались в отделения Пенсионного фонда по Республике Дагестан с обысками. Правоохранители задерживают группы сотрудников по подозрению в особо крупном мошенничестве. Речь идёт об организованной преступной группировке, торговавшей пенсиями.

— Расследование по уголовному делу против сотрудников Пенсионного фонда уже некоторое время находилось в работе, — уточнили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан. — Сейчас в его рамках продолжаются следственные действия: задержание подозреваемых и выемка документов. Сумму ущерба, нанесённого государству и бюджету пока назвать сложно, но речь идёт о мошенничестве в очень крупных размерах.

Собственный источник «КП» в правоохранительных органах уточнил, что сейчас сумма ущерба насчитывает десятки миллионов. Она растёт ежечасно, пока следователи МВД исследуют изъятые бумаги и выявляют новые эпизоды оформления фиктивных пенсий.

В управлении МВД раскрыли схему, которой пользовались сотрудники дагестанских отделений ПФР. По данным следователей, члены «преступной империи» незаконно оформляли страховые пенсии за внушительную плату.

— Члены организованной группы формировали фиктивные пенсионные дела. Вносили в них недостоверные сведения о трудовом стаже, для того, чтобы размер пенсии был максимальным. После документы закрепляли поддельными печатями, — рассказали в пресс-службе МВД.

Масштабные обыски продолжаются в пятницу. Сотрудники МВД работают в региональных отделениях Пенсионного фонда, изымают документы, подтверждающие преступную деятельность задержанных. Пришли правоохранители и домой к фигурантам. Здесь их интересуют ценности, которые коррумпированные чиновники могли приобрести за деньги, полученные в качестве взяток.

Расследование уголовных дел продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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