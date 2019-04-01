В Москве дагестанского блогера обвинили в призывах к терроризму

В Москве арестованному два месяца назад блогеру из Дагестана Алибеку Мирзеханову выдвинули обвинения в призывах к терроризму. Следователи ФСБ считают его причастным к вербовке в террористическую деятельность (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и участии в организации, чья деятельность в России признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Мирзеханов все отрицает и вину не признает. Уточняется, что показания против него дали знакомые, осужденные Московским окружным военным судом в ноябре 2018 года и феврале 2019-го. С их слов, блогер показывал видеозаписи, призывающие уехать в Сирию для участия в войне на стороне боевиков.

Адвокат блогера комментариев не дает, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия.

Напомним, что уроженца Дагестана задержали 17 февраля как предполагаемого участника крупной потасовки в столичном кафе "Неолит". Данное уголовное дело в отношении него прекратили.

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