2019-04-02T14:15:39+03:00
Общество

В Ставрополе появится памятник ветру

К Международной студвесне в краевом центре установят 5 новых арт-объектов [аудио]
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ
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В Ставрополе ветер явление частоеВ Ставрополе ветер явление частоеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе продолжается подготовка к главному молодежному мероприятию года - Международной студенческой весне стран БРИКС и ШОС. Фестиваль пройдет в краевом центре с 4 по 9 июня. Всего в Ставрополь приедут 2 тысяч студентов из 22 стран мира.

Международная студвесна в Ставрополе: в городе появится памятник ветру

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- Мы уже на финальном этапе подготовки, - рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Ставрополь» исполнительный директор фестиваля Николай Головин. - Открытие пройдет на отремонтированном стадионе «Динамо». Также будем транслировать его на Александровской площади и на больших экранах на площади Ленина.

В прошлом году, к Всероссийской студвесне, в Ставрополе установили несколько арт-объектов. Один из них - металлический южный слон - стал визитной карточной краевой столицы. По словам Николая Головина, в этом году в городе появятся еще 5 арт-объектов:

- Кроме исторических фактов мы обыграем особенности нашего города. Так, один из арт-объектов посвятим ставропольскому ветру. Да, мы готовы иронизировать над собой!

В качестве экспертов, модераторов, почетных гостей в Ставрополь прибудут около ста политиков, журналистов и общественных деятелей. Запланировано и выступление звезд.

- 5 июня выступит Макс Барских, 6 июня - Ёлка, 7 июня на Владимирской площади пройдет дискотека с диджеями David Vendetta и Willy William. А 8 июня на площади Ленина выступит зарубежная звезда Akon. - рассказывает Николай Головин. - Мы в финальной стадии договоренности. Город уже живет Международной студвесной. И у нас практически все уже готово!

В прошлом году в Ставрополе прошла Всероссийская студвесна Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прошлом году в Ставрополе прошла Всероссийская студвеснаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КСТАТИ

В прошлом году в Ставрополе прошла Всероссийская студенческая весна. В краевой центр съехались студенты из 80 регионов России. Вспоминаем, как это было:

- Участники студвесны: «Мы добирались в Ставрополь на оленях и вездеходах и уже хотим остаться здесь жить!»;

- Дневник студвесны. День третий: творческая встреча с Ольгой Картунковой и концерт Ёлки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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