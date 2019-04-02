"Отбивалась пистолетом": Начальник нальчикского СИЗО пытался изнасиловать подчиненную прямо в изоляторе

В Нальчике завершилось расследование против начальника СИЗО Замира Нырова, пытавшегося изнасиловать свою подчиненную. В должности заместителя следственного изолятора по оперативной работе он неоднократно домогался до сотрудницы, склоняя ее к интимной близости. Та всякий раз категорически отказывала.

Добиться своего силой мужчина решился 2 июня 2016 года прямо на рабочем месте в административном корпусе следственного изолятора. Он втолкнул женщину в пустой на тот момент кабинет охранника и, повалив на диван, принялся раздевать. Но жертва оказалась не из робкого десятка! Подчиненная оттолкнула боса и направила на него свой табельный пистолет. Перепуганный не на шутку мужчина удалился и больше руки не распускал.

Два года работница СИЗО умалчивала о случившемся, продолжая выполнять свои обязанности под руководством набросившегося на нее замначальника. Следователям жертва потом объяснила, что старалась забыть обо всем из-за страха потерять работу и стать героиней сплетен.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в республиканском СКР, кроме статьи "покушение на изнасилование" начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по КБР инкриминируют "превышение должностных полномочий". Без согласия органов следствия он организовал встречи зэков и родственников.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано для рассмотрения в Нальчикский городской суд, - добавил старший помощник руководителя cледственного управления по связям со СМИ Мурат Багов.

За попытку изнасилования Замиру Нырову грозит до 6 лет тюрьмы.