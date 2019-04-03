2019-04-03T15:02:48+03:00
Происшествия

Вулкан Эльбрус проснулся: 1 апреля жителей двух республик разыграли новостью об извержении

Информация оказалась настолько убедительной, что в дело пришлось вмешиваться МЧС
Андрей ЗОБОВ
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Вулкан Эльбрус проснулся и готовится к извержению — такая новость сотрясла социальные сети КБР и КЧР 1 апреляВулкан Эльбрус проснулся и готовится к извержению — такая новость сотрясла социальные сети КБР и КЧР 1 апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первоапрельский розыгрыш перешёл все возможные границы — туристов и местных жителей испугали информацией о проснувшемся вулкане Эльбрус. Сообщение было написано настолько стилистически грамотно, что большинство людей поверило в его правдивость и испугалось извержения.

Фейковая информация стала распространяться в социальных сетях вечером 31 марта. Неизвестные сначала через WhatsApp, а потом и в «ВКонтакте» и Instagram стали распространять сообщение о том, что спящий вулкан стал проявлять опасную активность.

— По последним данным совместной геолого-гляциологической станции, находящейся в Терскольском районе Кабардино-Балкарской республики, в ночь на 31-е марта в районе координат 43°20′45″ северной широты и 42°26′55″ восточной долготы, а именно в районе вершины Эльбруса были зафиксированы усиленные колебания земной коры и литосферных плит. Также наблюдается эффект усиленного таяния ледников на высотах от 4,7 до 5,3 тысяч метров. В результате испарений вершины находятся в густом тумане, — говорилось в сообщении.

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Фейковую новость про проснувшийся вулкан пришлось опровергать управлению МЧС
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Фейковая новость была написана настолько убедительно, что большинство людей поверили сообщению, не обратившись к официальным источникам. Его в спешке начали публиковать многие местные сообщества, а потом и туристические группы в социальных сетях. Ведь речь шла о просыпающемся вулкане.

— Специалисты не делают преждевременных выводов, но склоняются к мнению что вулкан снова переходит в активную фазу, сколько это будет продолжаться — пока неизвестно. Такие прогнозы были даны ещё в 2002 году, после печально известного схода ледника в Кармадонском ущелье, — гласила фейковая новость.

Ситуация оказалась настолько серьёзной, что в дело пришлось вмешиваться управлению МЧС по Кабардино-Балкарии. Экстренное ведомство категорически опровергло появившуюся информацию.

— С 1 апреля в социальных сетях активно распространялась фейковая информация, о якобы колебаниях земной коры и литосферных плит на Эльбрусе, активности вулкана и мобилизации структур МЧС России для эвакуации людей. Это ложь! Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарской Республики, руководствуйтесь достоверной информацией, размещенной на официальных источниках. Не стоит доверять неподтвержденной информации, которую размещают в соцсетях провокаторы: вброс новостей - игра, нажива, кураж, желание попиариться или раскрутить страницу, — говорится в официальном сообщении главного управления МЧС по КБР.

Самый коварный розыгрыш с извержением вулкана придумал американец Оливер Бикар Фото: Социальные сети

Самый коварный розыгрыш с извержением вулкана придумал американец Оливер БикарФото: Социальные сети

Интересно, что это не самый коварный розыгрыш, связанный с извержением вулкана. 1 апреля 1974 года житель американского города Ситка на Аляске смертельно перепугал даже работников МЧС. Мужчина владел шиномонтажной мастерской и четыре года подряд возил шины, складывая их в жерле спящего вулкана Эджумбе, возвышавшегося над городом. В памятный день он облил их бензином и поджёг.

Столб дыма из жерла настолько испугал местных жителей, что многие в панике похватали вещи и попытались сбежать. А спасатели, на свой страх и риск, на вертолёте полетели к жерлу — разведать обстановку.

Досаду работников экстренных служб сложно выразить словами, ведь рядом с горой горящей резины шутник накорябал на снегу обидное послание: «С днём Дурака!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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