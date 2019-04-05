Ярмарки в Ставрополе: расписание на апрель 2019, как добраться

Ярмарки в Ставрополе - это возможность купить качественные и экологические чистые товары местных товаропроизводителей по очень приятным ценам. Например, в марте картофель можно было купить от 10 рублей за килограмм, яблоки - по 30, рыбу - по 110. Посмотрим, чем фермеры порадуют ставропольцев в этом месяце.

В апреле 2019 года ярмарки в Ставрополе пройдут пройдут по два раза в Ленинском и Промышленном районах города.

6 апреля производители будут ждать горожан по адресу: улица Серова, 466. Ближайшая остановка - «Ветлечебница. Транспорт: троллейбус №7; автобусы №№32-а, 37; маршрутки №№21, 32, 42, 44, 47, 48, 55, 59.

Фото: Яндекс.Карты

13 апреля торговые ряды вырастут по адресу: проспект Кулакова, 52. Ближайшая остановка: «Рынок "Любимый"». Транспорт: автобусы №№10, 12, 13, 37; маршрутки №№12, 13, 29, 101, 106, 106к, 113, 124, 136-б.

Фото: Яндекс.Карты

20 апреля закупиться можно будет по адресу: улица Объездная, 1. Ближайшая остановка - «Деповский проезд». Транспорт: троллейбус №8; 10, 32-а, 38; маршрутки: 9-д, 10, 17, 32, 45.

Фото: Яндекс.Карты

27 числа последняя в апреле ярмарка в Ставрополе заработает на улице Доваторцев, 13. Ближайшая остановка - «Дом торговли». Транспорт: троллейбус №8; автобусы №№12, 13, 14, 15, 27, 38, 41; маршрутки: №№2, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 27, 30, 33, 40, 44, 45, 47, 122.