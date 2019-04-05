2019-04-05T15:29:57+03:00
Дом. Семья

Полмиллиона на лечение дворняжки дал предприниматель из Нальчика

Волонтеры обомлели, когда мужчина согласился оплатить дорогостоящую операцию в Санкт-Петербурге и взялся ежемесячно содержать собаку [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Зовут счастливчика Джо ЛуисЗовут счастливчика Джо ЛуисФото: Евгения СОКОРЕВА
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Больше двух лет хозяин одного из предприятий в Нальчике содержит дворняжку, которая в испуге еще зимой 2017-го приползла к нему на площадку на покалеченных лапах, а теперь вылеченная за его счет бегает и пышит здоровьем. Невероятную историю спасения рассказали волонтеры.

Судьбоносное знакомство спасителя с израненным животным произошло зимой, когда небезразличные жители решили поймать ползавшее у заправок животное и отправить в приют. Но не тут-то было. Добрых намерений пес не разглядел - на людей только скалил зубы. С прежнего места у АЗС собака потом сбежала прятаться среди бетонных блоков у одного из предприятий. Волонтеры так и не сумели ее выловить. Но чудо! Хозяин предприятия, куда забрел пес, вызвался помочь. Он сам поймал калеку, отвез ее в клинику, забрал потом в гостиницу и пообещал заплатить за лечение. Все обомлели. Как сказали в приюте для животных, бизнесмены обычно не церемонятся в таких случаях и вызывают специалистов для отлова бродяжек. А тут...

- Счастливчика зовут Джо Луис. На ноги его поставили после дорогостоящих операций в Санкт-Петербурге. "Финкуратором" (спонсором) на правах инкогнито выступил тот самый бизнесмен. Знаю только, что зовут его Беслан, - рассказала "КП-Северный Кавказ" волонтер приюта "Четыре Лапы" Наталья.

Джо проводит летние каникулы на природе Фото: Евгения СОКОРЕВА

Джо проводит летние каникулы на природеФото: Евгения СОКОРЕВА

На выздоровление и содержание дворняжки пришлось потратить около полумиллиона рублей. Часть суммы внесли незнакомцы, узнавшие о беде через интернет. Но большую часть средств внес и продолжает вносить тот самый спаситель из Нальчика.

- Первое время на ежемесячное содержание с кормежкой, анализами и прочим предприниматель и спаситель Джо высылал по 15 тысяч рублей и больше, - рассказывает Ольга, приютившая собаку на время. - Сейчас регулярно присылает около 8 тысяч.

Родившейся под звездой дворняжке ищут надежного хозяина. От прежнего забитого и агрессивного пса и след простыл. Все, кто берет Джо к себе погостить, отзываются о нем только самыми добрыми словами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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