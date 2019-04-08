2019-04-08T11:20:05+03:00
Происшествия

Ставрополец в шутку взорвал жену гранатой

В суде мужчина признался, что убил супругу совершенно случайно
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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В Ставропольском крае из Предгорного районного суда рассматривают дело об убийстве в станице Ессентукской.

Местному жителю сперва дали 9 лет и 6 месяцев "строгача" за подрыв жены ручной осколочной гранатой, но после апелляции прокурора и адвоката приговор отменили. Судебная коллегия заключила, что "в установленном порядке не предъявили обвинение в окончательной редакции", а также самого подсудимого не ознакомили с материалами уголовного дела.

Преступление произошло летом 2018 года. Как отметили "КП-Северный Кавказ" в Ставропольском краевом суде, боеприпас мужчина нашел в лесополосе и несколько лет прятал дома. А к трагедии привела злая шутка.

- Супруги поссорились на летней кухне. Мужчина, выпив алкоголь, хотел припугнуть жену и пригрозил: "Сейчас тебя подорву!". Та не поверила. Он сходил за спрятанной гранатой и кинул ее потом в супругу. Не думал, что боеприпас взорвется. Но граната сдетонировала, - рассказала руководитель пресс-службы Ставропольского областного суда Елена Чурюда.

Под суд ставрополец пошел по статьям "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "убийство". Из-за необходимости устранения препятствий для рассмотрения дела судом повторное слушание пройдет уже после прокурорской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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