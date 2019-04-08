2019-04-08T18:26:20+03:00
Происшествия

В СКФО судят басаевца, охранявшего заложников в захваченной больнице Будённовска

Руслан Исламов признался следствию, что был преданным сторонником Шамиля Басаева
Андрей ЗОБОВ
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Руслан Исламов признался, что охранял заложников в захваченной больницеРуслан Исламов признался, что охранял заложников в захваченной больницеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Боевик из банды Шамиля Басаева, участвовавший в нападении на больницу в Будённовске, признал свою вину в суде. Подробности заседания по делу Руслана Исламова «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

В ходе судебного заседания подозреваемому предъявили обвинения по статьям «участие в террористическом акте», «бандитизм», «умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами» и «захват заложников». При этом подозреваемый полностью признаёт свою вину по всем пунктам обвинения и раскаивается в совершённых преступлениях.

— Оглашение приговора суда по делу обвиняемого Руслана Исламова назначено на 9 апреля, — сообщили в пресс-службе.

Очередной участник нападения на Будённовск признал вину и ждёт заслуженного наказания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередной участник нападения на Будённовск признал вину и ждёт заслуженного наказанияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, что фигурант был участником одного из самых громких терактов в современной истории России. 14 июня 1995 года около 160 боевиков напали на Будённовск, захватив местную больницу. В течение пяти дней они удерживали медицинское учреждение, требуя прекратить боевые действия российской армии на территории Чечни и обеспечить отход всех участников нападения на территорию республики.

Руководству страны пришлось пойти на сделку с террористами, ведь у них в заложниках находилось 1586 жителей города и пациентов больницы. Колонна ушла на территорию Веденского района Чечни в сопровождении 123 добровольных заложников, согласившихся их сопровождать взамен больных и раненых жителей города. После этого всех и отпустили.

В результате теракта погибли 129 человек, 317 были ранены. Следствие считает, что Исламов был на месте страшного теракта, выполняя роль охранника захваченных заложников. После этого он продолжал содействовать Басаеву и покинул банду лишь в 2006 году, после убийства самого лидера террористов. После этого бывший боевик сменил имя и паспорт и более 10 лет скрывался от правосудия.

КСТАТИ

Охранник Басаева прятался в Москве под чужим именем

Распознать в этом 40-летнем пухлощеком плотном мужчине 17-летнего охранника Шамиля Басаева смогли лишь сотрудники Федеральной службы безопасности после получения оперативной информации (подробности).

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По тихим улицам просыпающегося городка идет крестный ход - той же дорогой, что 14 июня 1995 года террористы вели заложников от городской администрации в больницу. Из окрестных домов выходят люди: одни пристраиваются в конец, другие - скорбным взглядом провожают траурное шествие (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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