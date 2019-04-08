2019-04-08T20:21:53+03:00
Общество

Ставропольская певица претендует на титул «Мисс Россия-2019»

Валерия Сколота увлекается музыкой, рисованием и умеет ловить рыбу голыми руками
Андрей ЗОБОВ
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Валерия Сколота увлекается музыкой, рисованием и умеет ловить рыбу голыми рукамиВалерия Сколота увлекается музыкой, рисованием и умеет ловить рыбу голыми рукамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица, художница, спортсменка и просто красавица. Ставропольчанка Валерия Сколота стала претенденткой на корону в конкурсе красоты «Мисс Россия-2019». Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе национального состязания красавиц.

Очаровательная леди прошла через все этапы кастига. Требования к девушкам максимально строгие: рост от 173 сантиметров, параметры, близкие к эталону, возраст от 18 до 23, отсутствие вредных привычек, «чистое» тело без татуировок. Это не полный список требований, которым должна соответствовать любая претендентка на титул первой красавицы страны. И Валерия с успехом справилась, обойдя около 300 конкуренток.

Но теперь избранным красавицам будет ещё сложнее. Осталось 37 претенденток, из которых только 10 девушек попадут в финальную часть конкурса. Половину отберут благодаря открытому голосованию, ещё пятерых красавиц выделит из списка жюри.

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Валерия блистательно выглядела в конкурсе национальных костюмов, продефилировав в шикарном маковом платье
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Но Валерии было чем удивить и впечатлить строгих судей. Девушка блистательно выглядела в конкурсе национальных костюмов, продефилировав в шикарном «маковом» платье. Да и в конкурсе талантов ставропольчанке есть чем удивить жюри: в юности она увлекалась музыкой и даже была солисткой одной из ставропольских поп-групп групп.

В список её увлечений входит неожиданное тхэквондо и резко контрастирующее с ним рисование — Валерия закончила Ставропольскую художественную школу. Помимо этого красавица увлекается такими женственными занятиями, как вышивание и кулинария. Кроме того, среди «особых способностей» девушка указала умение водить «ГАЗель» и навыки ловли рыбы голыми руками.

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Среди «особых способностей» девушка указала умение водить «ГАЗель» и навыки ловли рыбы голыми руками
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Ставропольчанка может блеснуть не только красотой и богатством интересов, но и интеллектом. В списке любимых литературных произведений Валерии такие шедевры, как «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова, легендарный «Портрет Дориана Грея» английского мастера пера Оскара Уайльда и «Гранатовый браслет» мастера романтической прозы Александра Ивановича Куприна.

Существенно повышает шансы девушки и опыт участия в других конкурсах красоты. Она выигрывала региональный этап «Мисс Русское Радио» и вошла в тройку самых блистательных девушек во всей стране по версии той же радиостанции.

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Красавица любит читать Булгакова, Уайльда и Куприна
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ИСТОЧНИК KP.RU

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