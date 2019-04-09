Из-за ошибки онкологов пациентке удалили грудь в Карачаево-Черкесии

У Муслимат Тохтауловой через несколько недель очередной суд. На скамье подсудимых ассистентка хирурга, по версии следователей, удалившая женщине здоровую грудь.

Еще десять лет назад врачи из Карачаево-Черкесии "нашли" у укушенной клещем местной жительницы рак. Ни одно обследование в Ставрополе опухоль не выявило, зато, со слов Тохтауловой, главный врач республиканского Онкологического диспансера имени С.П. Бутова при обычном осмотре его разглядел. И в лоб заявил: "Просто не поймали раковую клетку, но я-то вижу. Можешь не верить, все равно придешь, а будет уже поздно".

Больше года пациентка теряла здоровье на химеотерапиях, облучениях и по настоянию хирургов удалила грудь, матку и яичники. А потом выяснилось, что через ад она прошла зазря. Гистологическое исследование вырезанной ткани не показало рака. Абсолютно здорового человека сделали инвалидом по ошибке. Казалось бы, ответственность за все обязаны взять врачи, допустившие ненужное смертельно опасное лечение. Но как рассказала "КП-Северный Кавказ" Муслимат Тохтаулова, даже после большой шумихи в СМИ никого не наказали, и покалечившие ее доктора так и принимают пациентов - некоторые на должностях выше прежних.

- Расследование вели целых шесть лет! А под суд в итоге пошла ассистентка Болатчиева по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Хотя дело изначально заводили на главного врача, но та убедила следователей, что оперировал не он, а она, - говорит женщина.

В 2016 году Черкесский городской суд 4 месяца изучал дело, но потом судья понял, что историей должен заниматься мировой суд. Еще раз с нуля рассмотрением занялся мировой судья. В ноябре 2018-го Болатчиеву признали виновной и дали год условно, но наказание медработник не понесла. За формулировкой "по истечению срока давности" дело закрыли, а потом в январе уже этого года приговор вообще отменили. Оказалось, что судья первой инстанции наделал ошибок, из-за которых обвинительное заключение не может засчитаться действительным. Тохтауловой так и сказали сказали, что придется начать все заново.

- Это значит, что мне опять надо будет нанимать адвоката, ходить на все заседания, подтверждать все доказанное ранее и так далее... У меня уже нет на это ни денег, ни здоровья. Никогда раньше не болела, а сейчас мучаюсь от лимфостаза левой руки и прочих осложнений, - вздыхает замученная судами Муслимат Тохтаулова.

И с ее слов, дело могут не к другому судье передать, а отправить следователям на проверку, потому что взявшая всю вину на себя ассистентка на последнем заседании громко заявила, что не виновата, а ее адвокат добавил, что никакого отношению ко всему произошедшему его подзащитная не имеет.

Моральную компенсацию или хотя бы извинений Тохтаулова уже не ждет. Ее цель - наказать некомпетентных врачей. Сейчас жительница республики живет и лечится на скромную пенсию по инвалидности. До обращения в онкоцентр она трудилась сборщицей на заводе и все свободное время посвящала не себе, а семье. Но теперь даже при всем желании оставить заботу о собственном здоровье ради внимания к близким и трудоустроиться куда-нибудь она не может.