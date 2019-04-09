2019-04-09T19:01:07+03:00
Происшествия

Из рабства на кошарах в Чечне освободили шестерых иностранцев

Мужчины приехали на заработки по приглашению знакомого
Андрей ЗОБОВ
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Мужчины оказались рабами в небольшом чеченском селе ПролетарскоеМужчины оказались рабами в небольшом чеченском селе ПролетарскоеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Шестеро иностранцев были освобождены из рабства на ферме-кошаре в чеченском селе Пролетарское. Благодаря работе активистов «хозяин» узнал, что его рабов-узбеков приедут освобождать, испугался и отпустил мужчин. Сейчас они едут в Краснодар, а оттуда вернутся на Родину.

В рабстве граждане Узбекистана оказались несколько месяцев назад. В январе двое мужчин приехали на заработки, поверили словам знакомого, который предложил хорошую, высокооплачиваемую работу.

— Это совершенно стандартная история. Так происходит очень часто: люди сами едут на работу, поверив щедрым обещаниям. На месте у них забирают документы под предлогом оформления патента для мигрантов. И первое время они работают, ничего особенно не подозревая. Да, условия на кошарах не сахар, но они терпят ради того, чтобы заработать и послать деньги родственникам, — рассказал «КП - Северный Кавказ» сотрудник движения против рабства «Альтернатива» Алексей Никитин

Хозяин фермы всё откладывал и откладывал время зарплаты. В ход шли самые разные предлоги.

— Кормить начинают всё хуже и хуже. Через пару месяцев люди поняли, что они попали в рабство. Что никаких денег не будет. И что вернуть документы уже не получится. Их запугивают и заставляют остаться, потому что без документов — никуда. Остаётся одна участь — ухаживать за животными, как велят хозяева, и надеяться на то, что их спасут из плена, — объяснил собеседник «КП».

На кошаре рабы занимались уходом за животными и выпасом скота Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На кошаре рабы занимались уходом за животными и выпасом скотаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае с гражданами Узбекистана, их общему знакомому удалось обмануть и заманить в марте ещё четверых человек. «Опытные» рабы обрисовали ситуацию новичкам и стали искать возможность связаться с внешним миром.

Мужчинам повезло найти средства связи. Их местоположение определить удалось достаточно легко: они постоянно видели пролетающие самолёты. Позже получилось выяснить, что они находятся всего в 15 километрах от Аэропорта «Грозный».

— Но потом случилась совершенно нетривиальная, возмутительная и опасная ситуация. Родственники, узнав что мужчины в беде, обратились в несколько организаций с мольбой о помощи. Однако организация «Безопасный дом», которая не имеет никакого прямого отношения к освобождению людей из рабства, распространила сообщение о том, что мужчин удерживают в заложниках в СМИ и социальных сетях, — возмущённо сообщил Алексей.

Судьба загнанных в рабство мужчин была на волоске. Хозяин кошары через социальные сети узнал о ситуации и понял, что скоро активисты придут за его подопечными.

— Он мог спрятать, перевезти, продать их. Тогда мы бы просто приехали на место, развернулись и уехали ни с чем. А люди пропали бы на территории Чечни. Кто бы их нашёл? Как?! Но, к большому счастью, в этом случае победил страх. Испугавшись огласки, рабовладелец вернул паспорта и тут же выпустил пленников, — объяснил собеседник «КП».

Теперь бывшие рабы едут в Краснодар. Здесь они переночуют в хостеле а уже на следующий день отправятся на Родину, в Узбекистан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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