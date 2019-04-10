2019-04-10T10:22:14+03:00
Происшествия

На Ставрополье застройщик обманул 40 дольщиков на 100 млн рублей

Против бизнесмена возбуждено сразу десять уголовных дел
Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье застройщик обманул 40 дольщиков на 100 млн рублейНа Ставрополье застройщик обманул 40 дольщиков на 100 млн рублейФото: Анастасия ПЕТРЕНКО
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Уголовное дело о крупном мошенничестве, жертвами которого стали сразу около 40 участников долевого строительства, расследуется на Ставрополье. Об этой информации сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

- В преступлении подозревается должностное лицо из числа руководителей региональной строительной компании, - уточнили в ведомстве. - Полицейские установили, что жители Ставропольского края заключили с фирмой договоры участия в долевом строительстве жилой многоэтажки в Пятигорске.

По данным ведомства, в счет покупаемой недвижимости 38 человек заранее перечислили предприятию более 100 млн рублей. Однако обещанное застройщиком жилье так до сих и не получили. Поэтому вынужденны были обратиться в полицию.

В офисе строительной компании правоохранители провели обыски. Сообщается, что были изъяты важные улики - документы финансово-хозяйственной отчетности фирмы.

Возбуждено сразу десять уголовных дел по статье 159 (мошенничество), и 200.3 (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). Они соединены в одно производство и расследуются в Главном следственном управлении ГУ МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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