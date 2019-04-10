В Дагестане во второй раз задержали главу Дербентского района

В Дагестане снова задержали полностью оправданного главу Дербентского района Магомеда Джелилова. Силовики нагрянули в здание муниципалитета утром 10 апреля. Идёт выемка документов.

— Силовики выводят сотрудников администрации, изымают документы. Обыски связаны с ранее возбуждёнными уголовными делами по нарушениям закона в сфере землепользования. Главу администрации Магомеда Джелилова допрашивают следователи, — сообщил собственный источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах региона.

Напомним, что впервые Джелилова арестовали в начале марте 2018 года. Высокопоставленного чиновника обвиняли в многомиллионных махинациях с землёй, совхоза «Геджух». Следствие считало, что в 2015 году он покусился на государственные земли, умудрившись раздать 923 гектара бизнесменам «из близкого окружения Раманаза Абдулатипова».

В ходе расследования дела обвинения против Джелилова измельчали. В итоге ему предъявили лишь раздачу двух гектаров собственным друзьям. Нанесённый бюджету ущерб оценивался в 2,2 миллиона. В итоге суд признал доводы государственного обвинителя несостоятельными и признал отстранённого главу района полностью невиновным. Через месяц, в декабре прошлого года, его восстановили в должности начальника районной администрации.

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