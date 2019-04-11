Лихач на "BMW" попытался удрать от ставропольских полицейских, разогнавшись до 205 км/ч

Во время инспекторской операции "Скорость" в Ставропольском крае с большим трудом, но догнали и задержали лихача на "BMW". Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе регионального УГИБДД, вместо допустимых 90 км/ч иномарка пролетела на скорости 205 км/ч. По рации полицейские передали информацию о нарушителе следующему ближайшему экипажу ДПС. От преследования водитель попытался уйти, но уже в скором времени снизил скорость, пожалев колеса дорогостоящего авто, по которому через рацию инспекторы пообещали открыть стрельбу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/702595" frameborder="0"></iframe> Житель Пятигорска за рулем "БМВ" попытался удрать от полицейских и разогнался до 205 км/ч.

- Выяснилось, что за рулем находится 38-летний житель Пятигорска, который за последние два года более 35 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе был лишен права управления за нетрезвое вождение, - говорят полицейские. - За многочисленные нарушения правил движения на него составили 4 административных материала: за нарушение скоростного режима более чем на 80 километров, за неостановку по требованию сотрудников полиции, за неповиновение законным требованиям сотрудников Госавтоинспекции, а также за управлениетранспортным средством лицом, лишенным права управления. В этот раз, как показала проверка, мужчина был трезв.

"BMW" забрали на штрафстоянку, а лихача - в дежурную часть. До суда нарушителю пришлось сидеть в камере. За неповиновение сотрудникам полиции мужчине грозит до 15 суток административного ареста. После лихой езды срок лишения прав ему увеличили с полутора до 3 лет.