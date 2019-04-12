Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: пары, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 12 апреля 2019

В пятницу, 12 апреля, в японском городе Фукуока начнется уже четвертый вид программы командного чемпионата мира по фигурному катанию. В 10-00 на лед выйдут спортивные пары. Хозяев турнира представит молодой дуэт Рику Миура/Соя Итихаси. Их соперниками станут Эшли Кэйн и Тимоти Ледак (США), Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада), Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (Италия), Ванесса Джеймс и Морган Сипре (Франция) и одна из самых сильных пар в мире - россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. Они занимают второе место в общем рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

В текущем сезоне наши спортсмены пока идут третьми, уступая как раз французской паре. Спортсмены представят свои короткие программы в порядке их перечисления. А уже через сутки, 13 апреля в 9-15, им нужно будет исполнить свои произвольные программы. Расписание остальных выступлений турнира смотрите по ссылке.

Перед парной короткой программы лидируют США (50 балоов), следом идет Япония (48 баллов). Сборная России занимает 3 место с 38 баллами. Они начисляются следующим образом: в одиночных видах 12 очков за 1 место, 11 за второе и т. д. до одного очка за 12 место, а дуэты могут заработать от 7 до 12 баллов.

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце и принесли своей команде 11 очков. Аналогичный результат у Елизаветы Туктамышевой в короткой программе, ещё одна россиянка Софья Самодурова лишь шестая (+7 очков). 8 баллов в копилку сборной положил одиночник Андрей Лазуткин, занявший 5 место (до четвертого ему не хватило меньше 0,1 балла). А вот Александру Самарину пришлось довольствоваться только одним очком. Фигурист пошел на риск, включил в программу два четверных прыжка, но с обоих упал и оказался последним в турнирной таблице.