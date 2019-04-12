2019-04-12T10:46:06+03:00
Происшествия

«Взбесил силовиков»: за что арестовали главу Дербентского района

«КП» узнала подробности задержания одного из непотопляемых политиков Дагестана [видео]
Виталий КЛИМОВ
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Магомед Джелилов занял пост главы района в 2015 году.Магомед Джелилов занял пост главы района в 2015 году.
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Басманный районный суд Москвы арестовал главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Его обвиняют в особо крупной растрате с использованием служебного положения. По версии следователей, в 2015 году чиновник передал в собственность своим родственникам несколько земельных участков общей площадью 3 га вдоль федеральной трассы «Кавказ». Джелилов был задержан и перевезен в Москву, а в администрации района прошли обыски и выемка документов.

Это не первые уголовные дела против Джелилова. Он уже обвинялся в превышении полномочий и восемь месяцев, пока шло следствие, находился под домашним арестом. По версии следствия, в 2015 году, будучи врио главы Дербентского района, он своим постановлением предоставил двум жителям района участки земли по 1 га для подсобного хозяйства. Следователи оценили ущерб бюджету района в 2,2 млн руб.

Возбуждению дела предшествовали обыски, в ходе которых выяснилось, что Джелилов может быть причастен и к другим нарушениям закона. По данным ряда дагестанских СМИ, Джелилов способствовал тому, что около 1 тысячи гектаров земли в совхозе «Геджух» были переданы бизнесмену из окружения экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Однако через восемь месяцев домашнего ареста с Джелилова не только сняли все обвинения, но и восстановили в должности, которую он занял в январе 2015 года.

- Тот факт, что он смог не только избежать суда и уголовной ответственности, но и вернуться на работу, привел некоторых руководителей силовых структур в бешенство, - комментирует дело Джелилова источник «КП»-Северный Кавказ в силовых структурах региона.

Джелилов пробудет в СИЗО до 9 июня, когда суд решит, продлевать ли ему содержание под стражей.

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Арест главы Дербентского района Джелилова.ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

ИСТОЧНИК KP.RU

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