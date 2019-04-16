2019-04-16T15:57:21+03:00
Происшествия

Заморозки и снег: на Ставрополье похолодает до -3 градусов

По прогнозам синоптиков, холода продержатся до конца недели
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье снова придут заморозки — температура в ночные часы упадёт до -3 градусовНа Ставрополье снова придут заморозки — температура в ночные часы упадёт до -3 градусовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тёплые весенние деньки на Ставрополье снова сменятся заморозками, температура упадёт до -3 градусов, а дожди перемешаются со снегопадами. Прогнозы синоптиков выглядят неутешительно — зима вернётся в регион в четверг, 18 апреля.

Синоптики обещают заморозки и мокрый снег на Ставрополье

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Как сообщают синоптики, туманный вторник станет последним тёплым деньком на неделе — уже в среду столбики термометров упадут до отметки +7 градусов днём. Подкрепят непогоду бурные осадки, возможен сильный дождь.

— 17 и 18 числа, в связи с перемещением по территории края холодного атмосферного фронта ожидаются дожди, местами сильные. В отдельных населённых пунктах — мокрый снег. Затем на Ставрополье распространится холодный антициклон, который обусловит похолодание, — рассказала «КП - Северный Кавказ» специалист краевого Гидрометцентра.

Самой холодной будет ночь на четверг, 18 апреля — температура упадёт до -2...-3 градусов, земля промёрзнет, а с неба сорвётся мокрый снегопад. Тревогу затрубили даже в администрации Ставрополя.

— По информации Ставропольского Гидрометцентра, в период с 18 по 20 апреля 2019 года в Ставропольском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1...-3 градусов по Цельсию. Просим жителей принять меры безопасности для сохранности ваших автомобилей и имущества, — предупреждают в комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации краевого центра.

В четверг и пятницу будет холодно, мокро и промозгло. Дневная температура остановится на отметке +7°, вечером похолодает до +2...+4 градусов. Осенних штрихов добавит и холодный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

— Похолодание продлится до конца недели, включая выходные. Ночью температура будет держаться на отметках 0...+5, а днём подниматься не выше +7...+12 градусов тепла, — резюмировала собеседница «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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