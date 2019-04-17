Самолёт «Москва — Махачкала» загорелся во время взлёта во Внуково

В московском аэропорту «Внуково» ЧП: у самолёта «Москва — Махачкала» компании Utair во время взлёта загорелся один из двигателей. Испуганные пассажиры потребовали у пилотов остановить воздушное судно.

По информации источника «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах региона, на борту самолёта поднялась паника. Люди требовали остановить самолёт. Самые беспокойные пассажиры даже открыли запасной выход и выбрались на крыло лайнера.

Двигатель загорелся у самолёта Utair во время взлёта во Внуково.

— Причиной происшествия на рейсе «Москва — Махачкала» стал срыв потока воздуха, спровоцировавший выброс пламени из силовой установки в момент запуска двигателя на взлетной полосе, — сообщили в компании Utair. — Самолёт полностью исправен, ситуацию можно назвать штатной. Здоровью и жизни пассажиров ничто не угрожало. Однако несколько пассажиров слишком серьёзно отнеслись к ситуации, открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Через некоторое время, по просьбе экипажа, они вернулись в салон.

В связи с чрезвычайным происшествием вылет перенесён. Пассажиров эвакуировали из самолёта. Рейс в Махачкалу выполнит другой лайнер.

Самолёт должен был вылететь в столицу Дагестана в 16:25 по московскому времени. Сейчас, по информации онлайн-табло, вылет перенесён на 18:20. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.