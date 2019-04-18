«Чеченская Лара Крофт» отказалась от съемок в боевике ради работы в Грозном

Она не глазками стреляет. Меньше чем за минуту Анна Янц может без промаха выпустить по нескольким мишеням три обоймы патронов из своих любимых пистолетов «Чизет» и «Глок». Но она так же ловко владеет и автоматом, карабином, винтовкой. Подтягивается 25 раз, отжимается от пола не меньше 90. Красотку с оружием подписчики ее страницы в Instagram прозвали «чеченской Ларой Крофт». Она преподает стрельбу в Российском университете спецназа, но снимается и в качестве фотомодели.

В Чечню чемпионка Казахстана по стрельбе приехала в 2017 году по приглашению помощника главы республики по силовому блоку Даниила Мартынова.

— Нужна была именно женщина-инструктор, ведь во время тренировок по стрельбе невозможно избегать тактильных контактов, а любое прикосновение мужчины к чужой женщине в исламе под строжайшим запретом. Я прошла отбор, — говорит Анна.

Анна Янц с собственноручно модифицированным карабином «Сайга-12»

Поражать цель она научила уже не один десяток женщин и девочек в Республике. Среди ее учениц — дочери Рамзана Кадырова и дочь пресс-секретаря президента Лиза Пескова, гостившая в Чечне. За 90 минут Янц объяснила ей, из чего состоит пистолет и как с ним управляться. Своим восторгом после урока девушка поделилась с подписчиками в Instagram.

За полный курс Анна может сделать из девушки снайпершу.

— Моя лучшая ученица — Хутмат Кадырова, — рассказывает Янц об успехах дочки главы Чечни. — Упорная, много работает над собой. Мастерски овладела пистолетом и карабином.

Дочь Рамзана Кадырова Хутмат на стрельбище.

Анна тренировала и младших дочек Кадырова вместе с другими детьми.

— Мы с ними отрабатывали упражнение «мирный заложник». Это когда две мишени стоят рядом. Мы представляли, что одна — это плохой человек, а вторая — друг собачки. Одна из девочек попала в друга. Тогда я заставила ее написать письмо собачке с извинениями. А потом подарила плюшевого пса, чтобы урок запомнился навсегда.

«Чеченская Лара Крофт» бесподобна на полигоне. Фото: пресс-служба Российского университета спецназа (РУС)

В Чечне спрос на тренировки у Янц большой.

— Разве это плохо, когда девушка может зарядить и подать своему мужчине магазин? — улыбается Анна. — А когда с ней можно поговорить об оружии, пострелять на полигоне? Здесь, в Чечне, мужчины это ценят.

За неделю до отъезда в Чечню Янц позвонили с известной западной киностудии и предложили сняться в боевике.

— Для экшн-сцен нужна была фактурная девушка, которая умеет обращаться с оружием, — вспоминает Анна. — В фильме мне была отведена роль подруги главного героя. Я отказалась. Даже если мне предложат сыграть саму Лару Крофт, я никогда не променяю пистолет на бутафорию.

Анна с карабином «Сайга-

«Играть роль» Анне все же приходится. В шоу, которое в ее Университете показывают высоким гостям Республики, она — главное действующее лицо.

— Я выступаю в качестве спецназовца. Меня полностью маскируют. Голова в шлеме, на теле полное снаряжение. Вокруг взрывы, бегу по полосе препятствий, выбиваю двери, стреляю из нескольких видов оружия. Под конец снимаю шлем и все видят, что я не мужчина. Вы бы видели реакцию наследного принца Бахрейна!

Анна Янц, выступление в маске спецназовца.

Недавно Анна Янц получила свой первый титул не за стрельбу. На конкурсе красоты «Спорткраса-2019», проходившем в Ялте, жюри отдало ей первое место.

— Я предпочитаю не выбирать между пистолетом и помадой, — улыбается Анна. — Я обожаю красивую одежду, макияж. Как любая девушка, питаю слабость к драгоценностям. Бриллианты — лучшие друзья женщин, вы же помните?

По словам Янц, за пределами стрелкового полигона она — слабая женщина, нуждающаяся в защите сильного мужчины.

— Я всего в жизни привыкла добиваться сама, рассчитывать только на себя. Но я против эмансипации. Мне, как и любой девушке, хотелось бы найти по-настоящему сильного мужчину. Могу откровенно сказать, что у чеченских мужчин, как мне кажется, даже больше шансов. Потому что в них издревле воспитывали те качества, которые я ценю — силу духа, твердость и решительность. Впрочем, не могу загадывать.

Пистолет или макияж? Анна не выбирает. Фото: пресс-служба Российского университета спецназа (РУС)

НЕМНОГО ЛИЧНОГО

Необычные факты из биографии Анны Янц

1. Девушка родилась в Казахстане. Мать Ани рано овдовела, поэтому с раннего детства девушка росла под опекой старшего брата. Проводила время в мальчишеских компаниях, играя в войнушку во дворе.

— Любая похожая на пистолет палка тут же тащилась в дом и сохранялась для игр, любая похожая на автомат деревяшка была на вес золота, — вспоминает Анна. — К куклам относилась с мальчишеским презрением. Меня радовали машинки и солдатики. Пацанкой не дала вырасти мама — она настойчиво и мудро взращивала во мне женственность, учила быть хранительницей домашнего очага. И разговор не только о том, чтобы варить борщи. Заштопать одежду, починить что-то, создать атмосферу и систематизировать пространство — неотъемлемые навыки настоящей женщины.

Девушка умеет быть кроткой и женственной. Фото: пресс-служба Российского университета спецназа (РУС)

2. Закончила колледж по направлению ландшафтного дизайна. Серьезно занимается рисованием и фотографией. Обожает верховую езду.

3. «Полигонным батей» Анны в стрельбе стал бывший боец «Альфы».

— Он по-отцовски заботился обо мне, учил правильно смотреть на вещи. Я привязалась к нему, а он вложил в мою руку пистолет с настоящими патронами, — говорит о нем Янц.