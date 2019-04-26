В Ставрополе два маленьких ребенка жили в квартире-свалке

В одном из домов Ставрополя по улице Родосской, 5 тихо-мирно жила молодая семья — муж, жена и двое детей, трех и четырех лет. До тех пор, пока их квартиру не посетил вызванный ими наладчик интернета. После своего визита он выложил в социальных сетях фотографии квартиры, превращенной в свалку, где проблематично не только жить, но даже просто перемещаться по комнатам. Полиция, органы опеки и уполномоченный по правам ребенка заинтересовались семьей.

- Дети находятся в социально-опасном положении, - говорит детский омбудсмен Ставрополья Светлана Адаменко. - Угроза их здоровью реальная, поэтому, согласно 77-й статьи Семейного кодекса РФ, принято решение изъять их из семьи, изолировав от этого кошмара.

Малышей поместили в детскую больницу, где их обследуют. Родителям дано несколько дней, чтобы вынести весь мусор и привести квартиру в божеский вид.

Фото из квартиры, где жили дети. vk.com/26stav

- Если мы увидим, что ситуация исправлена, думаю, дадим семье шанс и возвратим детей родителям, - продолжает Адаменко. - Если нет, тогда будем думать об устройстве детей в кровную семью. У них есть бабушка и дедушка. Вопрос о лишении или ограничении родительских прав пока не стоит.

По словам Адаменко, семья никогда на учете в полиции или соцзащите не стояла.

- Соседи ни о чем не подозревали. Но вот куда смотрел участковый? Проверяется информация о том, что к нему обращались несколько раз, но реакции не было.

По данным омбудсмена, асоциальный образ жизни родители не вели. Отец работает официально, мать — неофициально. Почему мусор не выбрасывался из квартиры, рассказывать не хотят. Правда, мать сразу заявила, что сделает все, что от нее требуют, чтобы дети вернулись.

- Посмотрим на их реакцию, никто не собирается разрушать семью и отбирать навсегда детей, но нам нужно понимать, насколько родители готовы бороться за детей, - подытожила Светлана Викторовна.

КСТАТИ

Светлана Адаменко о детях и квартире-свалке 00:00 00:00

- Этот случай действительно вопиющий, но 90 процентов сигналов, поступающих в аппарат по поводу обращения с детьми, подтверждаются лишь частично. Непомытая посуда, неубранная квартира — за это детей не отбирают, но контроль за такими семьями мы усиливаем.