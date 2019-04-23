На Ставрополье полицейские проверяют видео с избиением и жестоким унижением школьницы

В Георгиевском горокруге Ставрополья полицейские начали проверку после появления в сети видео с жестокой разборкой девочек на стадионе. Скандальный ролик сняла и выложила на всеобщее обозрение одна из участниц показательного "научения":

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/704914" frameborder="0"></iframe> В Ставропольском крае школьницы побили и заставили говорить унизительные слова сверстницу.

- Я самый униженный человек в Георгиевском районе, Ставропольского края, в России, - под диктовку говорит школьница, пока сверстница держит ее за волосы, а после по требованию мучительницы называет свой домашний адрес и телефон.

- А теперь говори: "За то, что я сделала, я хочу чтобы мне (по разумным соображениям мы не можем озвучить фразу целиком).

- Нет! Пожалуйста! - умоляет девочка, но сквозь слезы все-таки выполняет приказ.

Потом начинается драка. Недовольная ответом малолетняя садюга принимается лупить жертву.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Ставропольского края, по записи уже установили всех участниц потасовки.

- Полицейскими округа с подростками проведена профилактическая беседа, - сказали в ведомстве. - В адрес комиссии по делам несовершеннолетних при администрации округа полицией направлены предложения об устранении причин и условий, способствовавших данному инциденту, а также оказания психологической помощи.

По результатам проверки могут привлечь и родителей.